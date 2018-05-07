Uyuşturucu satıcılarının evinden FETÖ dokümanları çıktı



FETULLAH GÜLEN'E AİT SOHBET KASETLERİ ELE GEÇTİ

Can Hakman

'ne bağlıekipleri, uyuşturucu temin ve satışı yaptığı tespit edilen Ü.K'nin aracını takibe aldı.Takip sonucu gözaltına alınan Ü.K, ev arkadaşı S.D. ile uyuşturucu yetiştirip satışa hazırladıkları adresi polise verdi.Düzenlenen operasyonda S.D. de gözaltına alındı. Evdeki aramada, saksılara dikili esrar ve yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler ile çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.Polis ekipleri, aramalar sırasında FETÖ'ye ait çok sayıda yasaklı yayın ile bunların içine gizlenmiş uyuşturucu, silah ve mühimmat buldu.Evde ayrıca terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait sohbet kasetleri de ele geçirildi.Çöküş sürecindeki terör örgütüne uyuşturucu satışıyla finansal kaynak sağlamaya çalıştıkları üzerinde durulan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.AA