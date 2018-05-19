Uyuşturucu satıcısı yakalanınca köpeğini polisin üzerine saldı
İzmir Torbalı'da İsmail G.'nin (27) evine düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında pitbull cinsi köpeğin saldırdığı polis memuru elinden yaralandı. Şüphelinin saldırttığı köpek, polisler tarafından tabancayla vurularak etkisiz hale getirilirken İsmail G. de yakalanarak gözaltına alındı. İsmail G.'nin İzmir Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mustafa G.'nin oğlu olduğu ortaya çıktı
İzmir Torbalı’da polis dün uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen İsmail G., karşısında polisleri görünce pitbull cinsi köpeğinin tasmasını çıkartıp "Saldır" emri verdi.
KÖPEK POLİSİN ELİNİ BIRAKMADI
Köpek, ısırdığı polisin elini bırakmadı. Bunun üzerine diğer polisler, köpeğe kurşun yağdırdı. Köpek 8 kurşunla olay yerinde telef oldu.
Gözaltına alınan İsmail G.’nin, İzmir Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mustafa G.’nin oğlu olduğu öğrenildi.
DHA