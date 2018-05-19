Uyuşturucu satıcısı yakalanınca köpeğini polisin üzerine saldı İzmir Torbalı'da İsmail G.'nin (27) evine düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında pitbull cinsi köpeğin saldırdığı polis memuru elinden yaralandı. Şüphelinin saldırttığı köpek, polisler tarafından tabancayla vurularak etkisiz hale getirilirken İsmail G. de yakalanarak gözaltına alındı. İsmail G.'nin İzmir Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mustafa G.'nin oğlu olduğu ortaya çıktı