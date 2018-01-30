15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Uyuşturucu satıcısıdan yüzsüzlüğün fotoğrafı

Çocuklara uyuşturucu satmaktan tutuklanan gazino sahibi İsmail Tulumoğlu, uyuşturucu karşıtı kampanyalara katılmış ve ’Uyuşturucuya hayır’ yazılı tişört giyip çektirdiği fotoğrafı Facebook’a koymuş

Uyuşturucu satıcısıdan yüzsüzlüğün fotoğrafı
Zonguldak'ta jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 13 kişiden biri olan İsmail Tulumoğlu'nun, 'Uyuşturucuya hayır' yazılı tişörtle çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Zonguldak Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, İstanbul ve Zonguldak'ta yaptığı uyuşturucu operasyonunun ardından dün adliyeye sevk edilen 28 kişiden 13'ü tutuklandı, 15'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gökçebey ilçesinde gazino işletmecisi İsmail Tulumoğlu da 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Tulumoğlu'nun kentte düzenlenen 'Uyuşturucuya hayır' kampanyasına katıldığı ve 'Uyuşturucuya hayır' yazılı tişörtle çektirdiği fotoğrafını da sosyal medya hesabı Facebook'tan yayınladığı ortaya çıktı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Devlet 14 yaşındaki çocuğu evlenmekten kurtardı

Devlet 14 yaşındaki çocuğu evlenmekten kurtardı
Yerli İHA objektiflere böyle takıldı

Yerli İHA objektiflere böyle takıldı
Zürih Başkonsolosluğu'na saldırı girişimi

Zürih Başkonsolosluğu'na saldırı girişimi
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan CHP'nin ÖSO açıklamalarına yanıt

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan CHP'nin ÖSO açıklamalarına yanıt
Mehmetçik'ten Afrin'de görev yapmak isteyen doktora jest

Mehmetçik'ten Afrin'de görev yapmak isteyen doktora jest
Burseya Dağı'nda çatışma anları

Burseya Dağı'nda çatışma anları
Denizli’de 15 mahalle karantinaya alındı (Şap hastalığı nedir?)

Denizli’de 15 mahalle karantinaya alındı (Şap hastalığı nedir?)
On Numara çekildi (29 Ocak 2018 On Numara sonuçları)

On Numara çekildi (29 Ocak 2018 On Numara sonuçları)
HDP Çanakkale İl Başkanı Seza Beytaş tutuklandı

HDP Çanakkale İl Başkanı Seza Beytaş tutuklandı
Pentagon Sözcüsü: Menbiç’teki tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

Pentagon Sözcüsü: Menbiç’teki tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi
Mahir Ünal'dan seçim barajı açıklaması

Mahir Ünal'dan seçim barajı açıklaması