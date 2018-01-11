Uyuşturucu tacirlerinden kuryeye mektuplu talimat

Oğuz Ekici

Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile etkin mücadelesi üzerine uyuşturucu tacirleri, kuryelerine mektupla talimat vermeye başladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aldıkları bir istihbarat üzerine Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde durdurdukları bir yolcu minibüsünde arama yaptılar. Yapılan aramada uyuşturucu tacirlerinin kuryesi olduğu tespit edilen U.B. isimli şahıs da minibüs içerisinde yakalandı. Şahsa ait valiz içerisinde 8 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahısın cebinden çıkan yazılı talimat listesi ise görenleri şaşırttı.Uyuşturucu tacirlerinin kuryenin doğu illerden İstanbul’a uyuşturucu madde getirirken gideceği her şehir, tek tek yazılırken, kuryenin en çok dikkat etmesi geren bölgenin Kocaeli olduğunun defalarca yazılması dikkat çekti. M.B.’ye uyuşturucu tacirleri tarafından verilen mektup şeklindeki talimatlarda gece saatlerinde Erzurum’a büyük bir turizm şirketine ait otobüsle gitmesi talimatı verilirken, Erzurum’dan da Artvin’e gitmesi söyleniyor. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden sonra kuryenin dikkatli olması gerektiğinin yazdığı mektupta, bu bölgede yolcu minibüslerini kullanması talimatı veriliyor. Kocaeli’ye ve Gebze’ye girmemesi ve bu bölgede dikkatli olması gerektiğinin vurgulandığı mektup da diğer yazanlar ise şu şekilde:“Kocaali’ye geç, hep kısa mesafeler ile. Kocaali’den tekrar Karasu'ya geç. Karasu’dan Kaynarca’ya, Kaynarca’dan da Kandıra’ya geç. Kandıra’dan belediye otobüsü ile Ağva’ya geç. Bak, Ağva’ya kadar önemli. Ağva’dan belediye otobüsü ile Pendik’e gel, Pendik’te biter. Ağva’ya en geç akşam saat 20.00’de var, servis biter. Bu güzergahtan ayrılma, en kötü bir gece otelde kal. Yukarıda dikdörtgen içinde aldığım yer Kocaali bak. Kocaeli, Gebze değil. Sakın Kocaeli ve Gebze’ye girme.”