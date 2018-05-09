Uyuşturucuyu ayakkabı topuğuna saklamışlar

Niğde'de kadın ayakkabısı topuğuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

09 Mayıs 2018, Çarşamba 10:27
Uyuşturucuyu ayakkabı topuğuna saklamışlar
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Suat Baykal Caddesi'nde şüphe üzerine bir araçtaki biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, kadın ayakkabısı topuğuna gizlenmiş 5.44 gram 7 fişek halinde metamfetamin ile bir tabanca ve 8 adet dolu fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden Oğuzhan K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Azize T. ise serbest bırakıldı.

AA


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