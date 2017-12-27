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Uyuşturucuyu bu yöntemle Türkiye’ye soktu

Antalya’da, 95 kapsül içinde macun esrar olduğu değerlendirilen 460 gram uyuşturucu ele geçirildi

27 Aralık 2017, Çarşamba 18:44
Uyuşturucuyu bu yöntemle Türkiye’ye soktu
Antalya’da, yuttuğu 95 kapsül içinde macun esrar olduğu değerlendirilen 460 gram uyuşturucuyu yurda soktuğu belirlenen yabancı uyruklu  şüpheli yakalandı.          


OTEL ODASINDA ARAMA YAPILDI


İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla  Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde nakledip  pazarlayan kişi ve gruplara yönelik çalışmalar kapsamında, Muratpaşa ilçesindeki  bir otelin odasında arama yapıldı.      
 

UYUŞTURUCUYU YUTARAK  ÜLKEYE SOKMUŞ


Aramada, 95 kapsül içinde macun esrar olduğu değerlendirilen 460 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan İran asıllı Hollanda vatandaşı A.H.R’nin uyuşturucuyu yutarak ülkeye soktuğu belirlendi.

Uyuşturucuyu Hollanda’dan getirdiği tespit edilen şüphelinin vücudunda başka uyuşturucu madde kapsülü bulunmadı.        

"Uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama  veya nakletme" iddiasıyla gözaltına alınan A.H.R, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.    
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