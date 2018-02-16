Uyuşturucuyu stepneye gizlemişler

MUŞ'ta polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, bir aracın stepnesine zulalanmış 32 kilo 643 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucuyu stepneye gizlemişler
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Van'dan Muş'a gelen bir aracın durdurularak narkotik köpeğiyle arama yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Yapılan aramada, köpeğin tepki vermesi üzerine yedek lastik içerisine zulalanmış şekilde toplamda 30 parça halinde her biri streç filme sarılı toplam 32 kilo 643 gram gelen esrar maddesi ele geçirilmiştir. Aracın şoförü şahıs hakkında 'Uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak' suçundan işlem yapılmıştır. Ayrıca şahsın suç ortakları olduğu tespit edilen ve başka bir araç ile Malatya iline seyir halinde olan iki kişi de Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gerekli yasal işlemlerinin yapılabilmesi için ilimize getirilmişlerdir."

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Market kasiyerine tırnakçılık şoku! 1 saat arayla 5 kez dolandırdılar

Market kasiyerine tırnakçılık şoku! 1 saat arayla 5 kez dolandırdılar
81 ilde 36 bin kadını dolandırdığı iddia edilen saadet zincirine büyük darbe

81 ilde 36 bin kadını dolandırdığı iddia edilen saadet zincirine büyük darbe
Kayıp Ecem Balcı'nın cesedi bulundu! Son mesajı 'define bulduk' oldu

Kayıp Ecem Balcı'nın cesedi bulundu! Son mesajı 'define bulduk' oldu
Uyuşturucu içerken canlı yayın yaptılar, 4'ü de gözaltına alındı

Uyuşturucu içerken canlı yayın yaptılar, 4'ü de gözaltına alındı
Kafkas Üniversitesi'nin tuvaletinde şüpheli ölüm

Kafkas Üniversitesi'nin tuvaletinde şüpheli ölüm
Müge Anlı'da Fatmanur isyanı! 'Kızımı üç harflilerle korkutuyor'

Müge Anlı'da Fatmanur isyanı! 'Kızımı üç harflilerle korkutuyor'
Cinayet var sorumlu yok

Cinayet var sorumlu yok
Yaşlı çift yarım saat arayla kalp krizi geçirip öldü

Yaşlı çift yarım saat arayla kalp krizi geçirip öldü
Yere dökülen cıva, öğrenciler ve öğretmeni hastanelik etti

Yere dökülen cıva, öğrenciler ve öğretmeni hastanelik etti
Şaşkın hırsızlar!

Şaşkın hırsızlar!
Ankara'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Ankara'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı