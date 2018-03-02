Uzaktan eğitim ile diploma fırsatı

BAŞVURMAK İSTEYENLER NE YAPMALI?

Senim Tanay

Öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak aynı ortamda olamaması durumunda kullanılan eğitim teknolojisi olan uzaktan eğitimin tüm dünyada yükselen bir trend olduğunu belirten Beykoz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Önder Yeral,dedi.Özellikle Dış Ticaret Uzaktan Eğitim Programı'nın “Gümrük Müşavir Yardımcısı” olmayı hedefleyen sektör çalışanları için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Önder Yeral, “Dış ticaret önlisans diplomanız ile Gümrük Müşavir Yardımcısı Sınavı’na girerek B Karnesi almanın ön koşulunu da gerçekleştirebilirsiniz" diye konuştu.Üniversitenin uzaktan eğitim programlarına kayıt yaptırabilmek için ilk adım 1 Mart – 21 Mart 2018 tarihleri arasında ÖSYM 2018 Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) başvurup sınavda 150 barajını geçmek. YGS bu yıl 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak. TYT sınavında 150 puan barajı geçtikten sonra ikinci adım, Beykoz Üniversitesi’nin "Lojistik" veya "Dış Ticaret" programına tercihlerde yer vermek.Ayrıntılı bilgi almak isteyenler http://ue.beykoz.edu.tr/ sayfasını ziyaret edebilir ya da 444 25 69’dan bilgi alabilir.