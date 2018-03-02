Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Uzaktan eğitim ile diploma fırsatı

Beykoz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları, “Lojistik” ve “Dış Ticaret” çalışanlara işlerinin başından ayrılmadan diploma alma şansı sunuyor

Uzaktan eğitim ile diploma fırsatı
Öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak aynı ortamda olamaması durumunda kullanılan eğitim teknolojisi olan uzaktan eğitimin tüm dünyada yükselen bir trend olduğunu belirten Beykoz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Önder Yeral, "Uzaktan eğitim programlarımız lojistik ve dış ticaret ile çalışanlara işlerinin başından ayrılmadan diploma sahibi olma imkânı tanıyoruz. Bu eğitim teknolojisi ile çalışacağınız yer ve zamana kendiniz karar veriyorsunuz, nerede yaşadığınızın ya da çalıştığınızın bir önemi de yok, okulda sadece sınavlar için bulunmanız gerekli üstelik bu sektörlerde çalışanlara yüzde 40 oranında burs sağlıyoruz" dedi.

Özellikle Dış Ticaret Uzaktan Eğitim Programı'nın “Gümrük Müşavir Yardımcısı” olmayı hedefleyen sektör çalışanları için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Önder Yeral, “Dış ticaret önlisans diplomanız ile Gümrük Müşavir Yardımcısı Sınavı’na girerek B Karnesi almanın ön koşulunu da gerçekleştirebilirsiniz" diye konuştu.

BAŞVURMAK İSTEYENLER NE YAPMALI?

Üniversitenin uzaktan eğitim programlarına kayıt yaptırabilmek için ilk adım 1 Mart – 21 Mart 2018 tarihleri arasında ÖSYM 2018 Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) başvurup sınavda 150 barajını geçmek. YGS bu yıl 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak. TYT sınavında 150 puan barajı geçtikten sonra ikinci adım, Beykoz Üniversitesi’nin "Lojistik" veya "Dış Ticaret" programına tercihlerde yer vermek.

Ayrıntılı bilgi almak isteyenler http://ue.beykoz.edu.tr/ sayfasını ziyaret edebilir ya da  444 25 69’dan bilgi alabilir.


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