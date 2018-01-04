Uzay Heparı kimdir? (Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe neden onlarca yıl küs kaldı?)

SEZEN AKSU VE YILDIZ TİLBE NASIL TANIŞTI?



UZAY HEPARI KİMDİR?

Yıldız Tilbe'den Sezen Aksu müjdesi (Barışma sonrası ilk şarkı yolda)

Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe böyle barıştı-İşte o fotoğraflar

Yıldız Tilbe’den Sezen Aksu açıklaması

Elif Bayram

1991 yılında İzmir’de gittiği bir pavyonda sahnede şarkı söyleyen genç bir kadın görür Sezen Aksu. Sesi Sezen Aksu’yu o kadar etkiler ki sahnedeki kadını kolundan tuttuğu gibi İstanbul’a getirir. O genç kadının adı Yıldız Tilbe’dir. Sezen Aksu, Yıldız Tilbe’yi kendi evinde ağırlar ve ona şöhretin kapılarını aralar.O günden sonra Yıldız Tilbe, Sezen Aksu'nun vokalisti olur. Kısa sürede Yıldız Tilbe'nin adı duyulmaya, şöhreti gittikçe artmaya başlar. Öte yandan o dönem Sezen Aksu, 1994 yılında kaybettiğimiz genç ve başarılı besteci Uzay Heparı ile büyük bir aşk yaşıyor.1992 yılının baharında, Sezen Aksu'nun dünyasını başına yıkan o olay yaşanır. Evinin ve gönlünün kapılarını açtığı, şöhret basamakların onar onar atlattığı vokalisti Yıldız Tilbe ile biricik aşkı Uzay Heparı'yı sevişirken basar (Yıldız Tilbe, yakalanmadıklarını, olayı Sezen Aksu'ya kendisinin anlattığını iddia eder). Yıldız Tilbe'yi evinden kovar ve vokalistliğinden de çıkarır.Sezen Aksu, çok sevdiği Uzay Heparı'yı Yıldız Tilbe ihaneti yüzünden terkeder. Uzay Heparı, 1993 yılında modacı Zeynep Tunuslu ile evlenir. 20 Mayıs 1994 günü ise motosikletiyle giderken Etiler Koç Köprüsü'nde sanatçı Demet Akbağ'ın arabasına arkadan çarpar ve 11 gün sonra vefat eder. Yıldız Tilbe ise Uzay Heparı'nın hayatını kaybettiği 1994 yılında çıkardığı 'Delikanlım' albümü ile şöhreti yakalar...Türk müzisyen ve besteci Uzay Heparı, 24 Temmuz 1969 yılında doğdu. Yayla ve Eti Heparı’nın oğlu. Saint Benoit Fransız Lisesi’nden mezun oldu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano bölümünü bitirdi. İlk olarak, 1989 yılında çıkanalbümünde piyano çaldı. 1990 Eurovision Türkiye Elemeleri’nde de orkestrada klavye çaldı. 1990 yılında tekrar Zuhal Olcay ile çalışan Heparı, Olcay’ın İki Çift Laf albümünde ve ertesi senealbümlerinde piyano çaldı. Erol Evgin’in Erol Evgin İle Yeniden albümünde iki Sezen Aksu şarkısının aranjmanını yaptı. 1991 yılında besteci kimliğini de ortaya çıkardı. Aşkın Nur Yengi’nin ikinci albümü olan Hesap Ver albümündeki bulunan Serserim Benim ve Karanfil şarkılarının bestelerini yaptı. Bu şarkıların sözlerini ise Sezen Aksu yazmıştı.Sezen Aksu ile müzik üzerine yaptığı ortak çalışmalar sonraki yıllarda da devam etti. 1992’de Sertab Erener’in ilk albümü olan Sakin Ol’daki çoğu şarkının düzenlemesini yapan Heparı, üç şarkıyı Aksu ile beraber yazdı. 1993’te ise ikili bu seferilk albümü Med Cezir’e imzasını attı. Aksu ve Heparı, bu albümdeşarkılarını bestelediler. Eylül 1993’te Uzay Heparı, bu sefer Sezen Aksu’nun Deli Kızın Türküsü albümünde çalıştı. 12 şarkının sekizinin düzenlemesini yaptı. Masum Değiliz ve Adem Olan Anlar şarkılarının bestelerini yaptı. Heparı, Aksu’nun sahne çalışmalarında da kendisine eşlik etti. 1994’te Aksu’nun yurtdışında çıkan Sude single’ında şarkıya yeni bir remix yaptı.1994 yılındakendi adını taşıyan albümüne düzenlemeler yaptı. Ölmeden önce Sertab Erener’in Lâ’l albümü ve Demet Sağıroğlu’nun ilk albümü Kınalı Bebek’i düzenliyordu. Heparı, Demet’in albümünde ilk kez Şehrazat ile çalışmış, son olarak Şehrazat’ın sözlerini yazdığı Kınalı Bebek ve Biçare şarkılarının müziklerini yapmıştı. İki albüm de Heparı’nın ölümünden sonra yayınlandı.Uzay Heparı, 1992’deve 1993’tekliplerinde kısa roller aldı.1993 yılında Heparı’ya Atıf Yılmaz’ın yönettiği Gece Melek ve Bizim Çocuklar filminin başrolü, asıl başrol oyuncusu Hüseyin Karşın’ın hastalanması nedeniyle, teklif edildi. Derya Arbaş, Deniz Türkali ve Uzay Heparı’nın başrolde oynadığı filmin çekimleri Kasım 1993’te başladı. Film, 1994 yılının Nisan ayında gösterime girdi. Heparı’nın adı birlikte müzik yaptıkları Sezen Aksu ve Aksu’nun o dönemki vokalisti Yıldız Tilbe ile anıldı. Aralık 1993’te modacı Zeynep Tunuslu ile evlendi. Öldüğü sırada hamile olan eşi, 5 Ocak 1995’te oğulları Uzay Kanat Heparı’yı dünyaya getirdi.20 Mayıs 1994 tarihinde,ilk albümü üzerinde çalışmaktayken, kısa süre önce aldığı motoru ile Etiler Koç köprüsü üzerinde Küfe Bar’daki programına gitmekte olan Demet Akbağ’ın park halindeki arabasına çarptı ve International Hospital’de 11 gün süren bitkisel hayatın ardından, 31 Mayıs 1994 tarihinde saat 10.50’de hayatını kaybetti. 1 Haziran’da Teşvikiye Camii’nden kaldırılan naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.