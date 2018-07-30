Uzay merakı Burhaniyeli vatandaşa iş oldu

İskele mahallesinde oturan 46 yaşındaki Ali Köse’nin uzay merakı kendisine ekmek kapısı oldu. Ali Köse, Almanya’dan getirttiği teleskoplarla hizmet verirken, çevresi meraklılarla dolup taştı. Geceleri 2 lira karşılığında meraklılarına gök yüzünü izlettiren Ali Köse, “15 yıldır bu işi yapıyorum. Hobi olarak başladım. Şimdi bu işten ekmek yiyorum. Bir süre Çanakkale gözlem evinde görev yaptım. Bu merak oradan kaldı. Gündüzleri de güneşteki patlamaları ve Midilli adasını izletiyorum. Bayram, panayır ve festivallerde açtığım tezgâhım ilgi görüyor. Bozcaada, Cunda adası ve Burhaniye sahillerinde hizmet veriyorum. İşimi severek yapıyorum. Gençlere uzay merakı aşılamaya çalışıyorum” dedi.

Teleskoplarla uzayı izleyen vatandaşlar da yaşadıkları heyecanı anlattı. Sercan Erdurmaz, “Ben geçen sene de bakmıştım. Biraz daha yakındı. Ayın üzerindeki şekilleri gördüm. Çok güzeldi” dedi.

İHA