İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Uzaya otel kuracaklar

Uzay turizmi yeni bir fikir sayılmaz. SpaceX, Virgin Galactic ve Blue Origin uzun süredir uzay turizmi üzerine çalışmalar yürütüyor. Ancak Ruslar uzay turizmini başka bir boyuta taşımaya hazırlanıyor

Uzaya otel kuracaklar
Uzaya gidecek turistlere daha lüks bir tatil sunmayı hedefleyen Rusların planı Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir otel kurmak.

Rus uzay kuruluşu Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) 20 tonluk lüks bir otel modülü inşa edecek. Geniş camlara sahip olacak bu modülde 4 adet uyku odası, 1 büyük salon ve hijyen istasyonu bulunacak. Otel ayrıca turistlere egzersiz aletleri ve Wi-Fi’da sağlayacak.

Bu lüks tesiste 1 ile 2 hafta konaklama için ödenmesi gereken rakam kişi başı 40 milyon dolar. Eğer turist kozmonot ile uzay yürüyüşü yapmak yada tatilini uzatmak isterse ek olarak 20 milyon dolar daha ödeyecek.

Oyun bağımlılığı akıl hastalığı sayılır mı?
Apple, bazı eski iPhone'ları yavaşlattığı için özür diledi (iPhone yavaşlama sorunu)

Apple, bazı eski iPhone'ları yavaşlattığı için özür diledi (iPhone yavaşlama sorunu)
2017’nin kaybedeni Qualcomm oldu

2017’nin kaybedeni Qualcomm oldu
WhatsApp yeni yıldan itibaren bazı eski telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yeni yıldan itibaren bazı eski telefonlarda çalışmayacak
Tesla PickUp Üretecek

Tesla PickUp Üretecek
Huawei P ve Honor serisinin yeni üyeleri 2018’de çıkacak

Huawei P ve Honor serisinin yeni üyeleri 2018’de çıkacak
Fitness bilekliklerinin yerine geçen akıllı saat

Fitness bilekliklerinin yerine geçen akıllı saat
Star Wars hayranlarına büyük sürpriz

Star Wars hayranlarına büyük sürpriz
Yeni teknoloji, Galaxy S9 ile gelecek

Yeni teknoloji, Galaxy S9 ile gelecek
Orta segmentin en iddialı modeli

Orta segmentin en iddialı modeli

iPhone X kullanıcıları telefonlarından memnun mu?

iPhone X kullanıcıları telefonlarından memnun mu?
NASA, dinozorları yok eden asteroidin 'küçük kardeşinin' fotoğraflarını yayınladı

NASA, dinozorları yok eden asteroidin 'küçük kardeşinin' fotoğraflarını yayınladı