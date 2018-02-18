Uzaydaki Tesla Roadster’in konumunu takip edebilirsiniz

SpaceX
tarafından dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, tam 11 gün önce yük olarak taşıdığı Tesla Roadster
ile başarılı bir şekilde fırlatılmıştı. Başarılı kalkıştan hemen sonra sürücü koltuğundaki Starman ve otomobil kısa bir süreliğine gözden kaybolmuştu.
NASA
, SpaceX
ve bağımsız bir uzay gözlem ajansı ortak çalışarak aracın rotasını tespit etti. Starman’in Tesla
’sı eğer rotasından şaşmazsa, Dünya
veya Mars
’a çakılabilir ancak bu çok uzak bir ihtimal.
Ünlü girişimci Elon Musk
’ın uzayda gezinen otomobilinin gün gün yerini takip etmek istiyorsanız bunun için bir internet sitesi mevcut. Ben Pearson isimli bir uydu mühendisi, NASA
ve SpaceX
’in verilerini kullanarak Tesla Roadster
’in yerini güncel olarak gösteren bir site açtı. Siteye bu link
üzerinden ulaşabilirsiniz.
Can Hakman