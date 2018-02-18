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Uzaydaki Tesla Roadster’in konumunu takip edebilirsiniz

Elon Musk’ın Falcon Heavy ile uzaya gönderdiği Tesla Roadster’in konumunu takip edebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen uçuş sonrasında Mars’a gönderilen arabanın rotasından çıktığı haberleri ortaya çıkmıştı

Uzaydaki Tesla Roadster’in konumunu takip edebilirsiniz
SpaceX tarafından dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, tam 11 gün önce yük olarak taşıdığı Tesla Roadster ile başarılı bir şekilde fırlatılmıştı. Başarılı kalkıştan hemen sonra sürücü koltuğundaki Starman ve otomobil kısa bir süreliğine gözden kaybolmuştu.

NASA, SpaceX ve bağımsız bir uzay gözlem ajansı ortak çalışarak aracın rotasını tespit etti. Starman’in Tesla’sı eğer rotasından şaşmazsa, Dünya veya Mars’a çakılabilir ancak bu çok uzak bir ihtimal.

Ünlü girişimci Elon Musk’ın uzayda gezinen otomobilinin gün gün yerini takip etmek istiyorsanız bunun için bir internet sitesi mevcut. Ben Pearson isimli bir uydu mühendisi, NASA ve SpaceX’in verilerini kullanarak Tesla Roadster’in yerini güncel olarak gösteren bir site açtı. Siteye bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.


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