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Üzerinde 1 yazan yumurtayı bin liraya satıyor!

Mersin’de Ayşe Civelek’in beslediği tavuklardan biri, üzerinde 1 yazan yumurta yumurtladı. Civelek, bu yumurtayı bin liradan satılığa çıkardı

13 Şubat 2018, Salı 10:41
Üzerinde 1 yazan yumurtayı bin liraya satıyor!
Mersin’in Silifke ilçesinde yaşayan Ayşe Civelek’in beslediği tavuklardan biri üzerinde ’1’ yazan yumurta yumurtladı. Civelek üzerinde ’1’ yazan yumurtayı bin liradan satışa çıkardı.



25 yıldır yumurta satan Ayşe Civelek, bahçesinde beslediği tavuktan üzerinde ’1’ yazan yumurta elde etti. Sabah saatlerinde kümesten yumurta almaya giden Civelek üzerinde ’1’ yazan yumurtayı görünce hayretler içerisinde kaldı.


'BİN LİRAYI GETİREN 1 NUMARALI YUMURTAYI GÖTÜRÜR'


Geçimini yumurta satarak elde ettiğini belirten Ayşe Civelek, "25 yıldır tavuk işleri ile uğraşıyorum. Tavuk alırım ve satarım. Çoğunlukla yumurta satarak geçimimi sağlıyorum. 25 yıldır ilk defa böyle bir şey gördüm. 1 numaralı yumurta görenleri hayrete düşürüyor. Yumurtanın normal fiyatı 1 lira ancak bu yumurtanın üzerinde 1 yazdığı için bin liradan satacağım. Bin lirayı getiren üzerinde 1 lira yazan yumurtayı götürür" dedi.



Yumurtayı eline alarak inceleyen Civelek’in komşusu İsmail Keser ise, "Bu Allah’ın bir lütfu. İnanmayanlara güzel bir örnek. Cenab-ı Allah’ın bir olduğunu gösteren bir olay. İnançlı insanlar için Allah’ın bir lütfu diyebiliriz" dedi.


 


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