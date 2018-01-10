Üzerinde 'Her şey çocukların mutluluğu için' yazan poşetten 5 bin ekstazi çıktı

PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

EKSTAZİ NEDİR?

Senim Tanay

Konya'da polisler şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada üzerinde "Her şey çocukların mutluluğu için" yazan poşetin içinde yaklaşık 5 bin ekstazi hap ele geçirildi.Otomobildeki Emrah K. (32) ve Mustafa U. (30) gözaltına alındı. Şüphelilerin hapları il dışından getirdikleri ve Konya’da piyasaya sürmeye çalıştıkları belirtildi.yaniuyuşturucu bir maddedir ve sağlığa ciddi zararları vardır. Genellikle alınmasından bir saatlik bir süre içerisinde yarattığı olumlu ruh hali yüzünden sıkça kullanılır. Ekstazi; zihinsel uyarılma, duygusal sıcaklık, diğer insanlarla empati geliştirme, genel olarak iyi hissetme hali, azalan anksiyete hissini içerir.