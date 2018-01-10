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Üzerinde 'Her şey çocukların mutluluğu için' yazan poşetten 5 bin ekstazi çıktı

Konya'da polisler tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde, üzerinde 'Her şey çocukların mutluluğu için' yazan poşetin içinden 5 bin ekstazi hap çıktı

10 Ocak 2018, Çarşamba 09:51
Üzerinde 'Her şey çocukların mutluluğu için' yazan poşetten 5 bin ekstazi çıktı
Konya'da polisler şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada üzerinde "Her şey çocukların mutluluğu için" yazan poşetin içinde yaklaşık 5 bin ekstazi hap ele geçirildi.

PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Otomobildeki Emrah K. (32) ve Mustafa U. (30) gözaltına alındı. Şüphelilerin hapları il dışından getirdikleri ve Konya’da piyasaya sürmeye çalıştıkları belirtildi.

EKSTAZİ NEDİR?

MDMA yani ekstazi uyuşturucu bir maddedir ve sağlığa ciddi zararları vardır. Genellikle alınmasından bir saatlik bir süre içerisinde yarattığı olumlu ruh hali yüzünden sıkça kullanılır. Ekstazi; zihinsel uyarılma, duygusal sıcaklık, diğer insanlarla empati geliştirme, genel olarak iyi hissetme hali, azalan anksiyete hissini içerir.
 


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