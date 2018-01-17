Üzerine 95 kilogramlık çocuk düştüğü için hastanelik olan baba seyahat şirketini suçluyor



ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Can Hakman

İspanya Barcelona'da evlilik yıldönümlerini kutlamak ve tatil yapmak için aracı seyahat şirketiile anlaşan Graham Hyde ve ailesi için her şey muhteşem başlamıştı.'e yerleşen aile hemen havuza girmek istedi.Baba Graham Hyde kaydırağa yöneldi ve eşi 39 yaşındaki Joanne bu eğlenceli anları kaydetmek için eline kamerasını aldı. 8 yaşındaki kızları Grace ise biraz sonra olacaklardan habersiz oldukça mutluydu.Kaydıraktan havuza düşerken tam o anda havuza bombalama atlayan 95 kilogramlık bir çocuğun üzerine düşmesi sonucu boynu kırılan ve omuzla kafa arasındaki en büyük kaslarından biri zedelendiği için kafa hareket kabiliyetini kaybeden Hyde hastanede bir hafta geçirdi.Olanlar için'i kendisiyle ilgilenmedikleri için mahkemeye veren Hyde şimdi çıkacak sonucu bekliyor.'nin sözcüsü ise "Müşterilerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için son derece önemlidir ve konuyu araştırmaya devam ediyoruz. Yasal süreç devam ettiği için konu hakkında fazla bir açıklama şu an için yapamıyoruz." dedi.