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Üzerine 95 kilogramlık çocuk düştüğü için hastanelik olan baba seyahat şirketini suçluyor

İngiltere'de yaşayan Graham Hyde seyahat şirketi Jet2holidays aracılığıyla ailesiyle birlikte gittiği Barcelona'da kaydıraktan havuza düşerken üzerine 95 kilogramlık bir çocuğun düşmesi sonucu boynu kırılarak hastanelik oldu ve 1800 sterlinlik masraf için Jey2holidays'i mahkemeye verdi

17 Ocak 2018, Çarşamba 15:50
Üzerine 95 kilogramlık çocuk düştüğü için hastanelik olan baba seyahat şirketini suçluyor
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İspanya Barcelona'da evlilik yıldönümlerini kutlamak ve tatil yapmak için aracı seyahat şirketi Jet2holidays ile anlaşan Graham Hyde ve ailesi için her şey muhteşem başlamıştı.

Alegria Pineda Splash Hotel'e yerleşen aile hemen havuza girmek istedi.



Baba Graham Hyde kaydırağa yöneldi ve eşi 39 yaşındaki Joanne bu eğlenceli anları kaydetmek için eline kamerasını aldı. 8 yaşındaki kızları Grace ise biraz sonra olacaklardan habersiz oldukça mutluydu.

Kaydıraktan havuza düşerken tam o anda havuza bombalama atlayan 95 kilogramlık bir çocuğun üzerine düşmesi sonucu boynu kırılan ve omuzla kafa arasındaki en büyük kaslarından biri zedelendiği için kafa hareket kabiliyetini kaybeden Hyde hastanede bir hafta geçirdi.




ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI


Olanlar için Jet2holidays'i kendisiyle ilgilenmedikleri için mahkemeye veren Hyde şimdi çıkacak sonucu bekliyor. 

Jet2'nin sözcüsü ise "Müşterilerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için son derece önemlidir ve konuyu araştırmaya devam ediyoruz. Yasal süreç devam ettiği için konu hakkında fazla bir açıklama şu an için yapamıyoruz." dedi.






 


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