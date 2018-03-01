Üzerine kale direği düşen öğrenci hayatını kaybetti



CENAZE NAMAZINI BABASI KILDIRDI



EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yusuf Cevahir

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde bir okulun bahçesinde üzerine demir kale direği düşmesi sonucu yaralanan 13 yaşındaki öğrenci, hastanede hayatını kaybetti.İlçeye bağlı Kuyulutatlar köyündeki Erhan Karataş Ortaokulu bahçesinde teneffüste arkadaşlarıyla futbol oynayan 7. sınıf öğrencisi Bünyamin Meşe, monte edilmediği için yerde duran demir kale direğini kaldırmak istedi. Demir direğin üzerine düşmesi sonucu yaralanan Meşe, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Bünyamin Meşe için kendi köyü Doğala’da cenaze töreni düzenlendi. Köy camisindeki cenaze namazını, Meşe’nin imam olan babası Bayram Meşe kıldırdı. Cenaze, namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.Cenaze törenine, öğrencinin ailesi ve yakınları, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve vatandaşlar katıldı.Bu arada, öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı, okulda bugün eğitime ara verildiği öğrenildi.