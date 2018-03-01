Üzerine kale direği düşen öğrenci hayatını kaybetti

Nevşehir'de bir okulun bahçesinde, yerine monte edilmemiş demir kale direğini kaldırmak isterken, direğin üzerine düşmesi sonucu yaralanan öğrenci, hastanede yaşamını yitirdi. 13 yaşındaki Bünyamin Meşe'nin cenaze namazını, köyün imamı olan babası kıldırdı

01 Mart 2018, Perşembe 16:55
Üzerine kale direği düşen öğrenci hayatını kaybetti
Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde bir okulun bahçesinde üzerine demir kale direği düşmesi sonucu yaralanan 13 yaşındaki öğrenci, hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kuyulutatlar köyündeki Erhan Karataş Ortaokulu bahçesinde teneffüste arkadaşlarıyla futbol oynayan 7. sınıf öğrencisi Bünyamin Meşe, monte edilmediği için yerde duran demir kale direğini kaldırmak istedi. Demir direğin üzerine düşmesi sonucu yaralanan Meşe, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


CENAZE NAMAZINI BABASI KILDIRDI


Bünyamin Meşe için kendi köyü Doğala’da cenaze töreni düzenlendi. Köy camisindeki cenaze namazını, Meşe’nin imam olan babası Bayram Meşe kıldırdı. Cenaze, namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.


Bünyamin Meşe'den geriye, babasıyla çektirdiği bu fotoğraf kaldı

Cenaze törenine, öğrencinin ailesi ve yakınları, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve vatandaşlar katıldı.


EĞİTİME ARA VERİLDİ


Bu arada, öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı, okulda bugün eğitime ara verildiği öğrenildi. 
 


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