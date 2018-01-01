Üzerine televizyon devrilen bebek hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 7 aylık bebek, üzerine televizyon devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi

Üzerine televizyon devrilen bebek hayatını kaybetti
Yeşil Mahalle'de bir apartmanda yaşayan 25 yaşındaki Ukrayna uyruklu Alona Shvets’in bebeği Emir Shvets’in üzerine televizyon devrildi.

KAFASINDA ÇATLAK TESPİT EDİLDİ


Bebeğini devrilen televizyonun altından çıkaran Shvets, sağlık ekiplerine haber verdi.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin kafatasında çatlak tespit edildi.

ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Emir Shvets’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Eğriboyun Mezarlığı’na defnedilen bebeğin ölümüne ilişkin polis soruşturma başlattı.
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