Üzerine televizyon devrilen bebek hayatını kaybetti

KAFASINDA ÇATLAK TESPİT EDİLDİ

ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mine Bozkurt

Yeşil Mahalle'de bir apartmanda yaşayan 25 yaşındaki Ukrayna uyruklu Alona Shvets’in bebeği Emir Shvets’in üzerine televizyon devrildi.Bebeğini devrilen televizyonun altından çıkaran Shvets, sağlık ekiplerine haber verdi.Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin kafatasında çatlak tespit edildi.Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Emir Shvets’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Eğriboyun Mezarlığı’na defnedilen bebeğin ölümüne ilişkin polis soruşturma başlattı.