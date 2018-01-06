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Uzlaştırmacı sınavı ne zaman yapılacak? İşte o tarih

Uzlaştırmacılar için zorunlu hale getirilen eğitimlere 33 bin kişi katıldı. Eğitimlerini tamamlayan uzlaştırmacı adaylarından 11 Mart'ta yapılacak sınavda başarılı olanlar göreve başlayacak

06 Ocak 2018, Cumartesi 16:20
Uzlaştırmacı sınavı ne zaman yapılacak? İşte o tarih
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği" kapsamında uzlaştırmacılara zorunlu eğitim getirildi. Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'nca Türkiye'de ilk kez başlatılan uygulama kapsamında izin verilen eğitim kurumları, 9 Ekim 2017'de eğitim vermeye başladı.

33 BİN KİŞİ EĞİTİM ALDI

Cezada alternatif çözümlerden biri olan ve fail ile mağdur arasındaki anlaşmazlıkların tarafsız uzlaştırmacı marifetiyle çözümünü sağlayan uzlaştırma kapsamındaki eğitimler 31 Aralık 2017'de sona erdi. Bu eğitimleri, uzlaştırmacı olmak isteyen 33 bin kişi aldı.

Uzlaştırmacı olmak isteyenlere, "onarıcı adalet", "onarıcı adalet programlarında mağdur fail uzlaştırması", "alternatif uyuşmazlık çözümü", "iletişim", "müzakere teknikleri", "uygulama eğitimi" ve "ceza adalet sistemi" konularında eğitimler verildi. Eğitimleri alanlar, uzlaştırmacı sınavına girmeye hak kazandı.

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, eğitimlerin tamamlanmasıyla sınava yönelik başvuruları almaya başladı. Elektronik ortamda alınan başvurular, 8 Ocak'ta sona erecek.

UZLAŞTIRMACI SINAVI 11 MART'TA

Uzlaştırmacı sınavı ise Anadolu Üniversitesi tarafından 11 Mart'ta yapılacak. Sınav, Türkiye genelinde belirlenen 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının hazırladığı uzlaştırmacı eğitim kitabı, elektronik ortama aktarılacak. Sınavda, adaylara bu kitaptan sorular yöneltilecek. Adaylar, sınavda, uzlaştırma, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, müzakere, iletişim konuları ile uygulamalı uzlaştırma eğitiminde verilen bilgilerle ilgili soruları yanıtlayacak.

Sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve uzlaştırmacı siciline kaydedilecek.
 


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