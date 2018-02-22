Uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu



EV SAHİBİ HAREKETSİZ BULDU



ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ RAPORU İLE ORTAYA ÇIKACAK

Gizem Yetil

Adana'da dün gece Murat Başak, izinli olarak memleketine gelen arkadaşı Uzman Çavuş Mert Okçu ile akşam saatlerinde bir akrabasının evinde buluştu.Gece gelen ev sahibi, akrabası Başak ile arkadaşı Okçu’yu hareketsiz bir şekilde yerde bulunca 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Başak ve Okçu’nun öldüğünü belirledi.İki arkadaşın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan cenazeler, bugün ailelerine teslim edilerek defnedildi. İki arkadaşın ölüm nedeni otopsi raporu ile ortaya çıkacak.Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.