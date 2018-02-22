Uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

Adana'da izinli olarak memleketine giden Uzman Çavuş Mert Okçu ve arkadaşı Murat Başak, kaldıkları evde ölü bulundu

Uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu
Adana'da dün gece Murat Başak, izinli olarak memleketine gelen arkadaşı Uzman Çavuş Mert Okçu ile akşam saatlerinde bir akrabasının evinde buluştu.


EV SAHİBİ HAREKETSİZ BULDU


Gece gelen ev sahibi, akrabası Başak ile arkadaşı Okçu’yu hareketsiz bir şekilde yerde bulunca 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Başak ve Okçu’nun öldüğünü belirledi.


ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ RAPORU İLE ORTAYA ÇIKACAK


İki arkadaşın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan cenazeler, bugün ailelerine teslim edilerek defnedildi. İki arkadaşın ölüm nedeni otopsi raporu ile ortaya çıkacak.Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
 


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