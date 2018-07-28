Uzman çavuşa kadro umudu

DESTEK TALEBİ

Yönter, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, uzman çavuş ve jandarmaların, vatan savunmasının en asli unsurları olduğunu belirtti.

BEKLENTİ YÜKSEK

Bu talebin MHP’nin seçim beyannamesinde de bulunduğunu anımsatan İzzet Ulvi Yönter, buna ilişkin geçen dönem verdikleri kanun teklifini, yenileyeceklerini söyledi. Yönter, “Bedelli askerlikle ilgili kanuna oy verdik. Bunun yanında, uzman çavuşlarla ilgili beklentiyi, talebi de karşılayalım, bu işi artık gündemden çıkaralım” diye konuştu.

2375 PERSONEL ALIMINDA SON 2 GÜN

Milli Savunma Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak olan 2 bin 375 askeri personel alımı için başvuru tarihi, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü sona erecek. Lise, ön lisans ve lisans mezunları bu alıma başvuru yapabilecek. İlk kez başvuru yapacakların 27 yaşını, görevde olanların ise 29 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Adaylar en az 164 cm ve en çok 210 cm boya sahip olmalı.