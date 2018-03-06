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Uzman Onbaşı Fuat Demir şehit düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Uzman Onbaşı Fuat Demir (24), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Acı haber şehidin Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ailesine ulaştı.

06 Mart 2018, Salı 15:34
Uzman Onbaşı Fuat Demir şehit düştü
1 Mart tarihinde, Afrin kırsalında Hac Bilal Köyü Kel Tepe bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan, 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 13 askerden biri olan Uzman Onbaşı Fuat Demir, bugün saat 11.00 sıralarında tedavi gördüğü Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.
 

ANNESİ VE BABASI ACI HABERİ ANKARA'DA ALDI


Acı haber, Muğla'nın Dalaman ilçesinde oturan yakınlarına ulaştı. Şehidin babası Enver Demir ve annesi Zeynep Demir'in ise Ankara'da bulunduğu belirtildi.



Şehidin naaşının bugün saat 18.00'de Dalaman Devlet Hastanesi'ne getirileceği, yarın da öğlende kılınacak cenaze namazı sonrası Gürleyik Mahallesi'ndeki Naldöken Mezarlığı'nda törenle toprağa verileceği belirtildi.

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