Uzman Onbaşı Fuat Demir şehit düştü

ANNESİ VE BABASI ACI HABERİ ANKARA'DA ALDI

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 46. gün

Erdinç Şahin

1 Mart tarihinde,kırsalındabölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan, 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 13 askerden biri olan, bugün saat 11.00 sıralarında tedavi gördüğü Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.Acı haber, Muğla'nın Dalaman ilçesinde oturan yakınlarına ulaştı. Şehidin babası Enver Demir ve annesi Zeynep Demir'in ise Ankara'da bulunduğu belirtildi.Şehidin naaşının bugün saat 18.00'de Dalaman Devlet Hastanesi'ne getirileceği, yarın da öğlende kılınacak cenaze namazı sonrası Gürleyik Mahallesi'ndeki Naldöken Mezarlığı'nda törenle toprağa verileceği belirtildi.