Uzmanından tercih uyarısı

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, alınan puanlar ve başarı sıralarının geçen yıla göre çok daha düşük olduğuna dikkat çekti. Puan hesaplama yönteminden dolayı Sözel puan türünde çok sayıda Eşit Ağırlıkçı (EA), EA puan türünde de çok sayıda Sayısalcı bulunduğuna değinen Yeşilyurt, “Örneğin; bir Sayısalcı matematik sorusunu yanıtladığında EA puanı, bir EA’cı da Türk Dili ve Edebiyatı sorusu yanıtladığında Sözel puanı da hesaplanmış oluyor. Bu durum tercihi özellikle EA ve Sözelciler için daha da zorlaştırıyor. Çünkü ne kadar Sayısalcının EA alanında yer alan Hukuk, Psikoloji ya da Psikolojik Rehberlik Danışmanlık bölümlerine yöneleceğini kestiremiyoruz. Ya da EA öğrencilerinin Sözel puan türünden alan Reklamcılık, Halkla İlişkiler gibi bölümleri tercih edip etmeyeceklerini bilemiyoruz” diye konuştu.

‘Sürpriz olabilir’

Geçen yıla göre çok sürpriz yerleşmeler olabileceğini vurgulayan Yeşilyurt, bazı programların başarı sıralarının da düşebileceğine dikkat çekti. Özellikle EA ve Sözel bölümler için bu beklentim daha da yüksek olduğunu söyleyen Yeşilyurt, “Belki de adaylar hiç beklemedikleri bir yere yerleşecekler” dedi.