Uzmanlar psikopatların tedavisinin mümkün olmadığını açıkladı



EN İYİSİ ÖDÜL TEMELLİ YAKLAŞIM

Can Hakman

Birçok kişilik özelliği gibi psikopati de bir özellik. Genel nüfusta, erkeklerin yaklaşık yüzde 1-2’sinin, kadınların ise yüzde 0,3-0,7’sinin gerçek birer psikopat olduğu tahmin ediliyor.Zalimlik, etkileyicilik, dürtülerine hakim olamama, ikna edebilirlik gibi psikopat özelliklerine sahip bireyler de kimi zaman normal bir yaşam sürebiliyor. Hatta çok uç noktalardaki psikopatlar bile gayet başarılı bireyler olabiliyor.Gerçek bir psikopatı toplumun geri kalanından ayıran şey ise empati yeteneğinden yoksun olması.Psikolog ve terapist Perpetua Neo Business Insider‘a verdiği demeçte “Bu zamana kadar okuduğum, duyduğum, gördüğüm ve tecrübe ettiğimden yola çıkarak söyleyebilirim ki karanlık üçlü (dark triad) kişilik bozuğu olanlar tedavi edilemiyor. Bu özelliklere sahip kişiler (narsistlik, Makyavelcilik ve psikopati) genellikle olmadıkları kişilermiş gibi davranma konusunda başarılı oluyor. Mesela terapi görmeye ikna olsalar bile terapistlerini manipüle edebiliyorlar ve kandırabiliyorlar. Adeta bir şov düzenliyorlar; terapistin önünde sahte bir benlik takınıyorlar. Karşılarındaki kişinin sınırlarını nasıl zorlayacaklarını iyi biliyorlar. Bu durumlardaın karşısındaki kişi epeyce tutarsız görünüyor.” demişti.King’s College London’da çalışan Adli Psikiyatrist Nigel Blackwood tarafından yayımlanan bir makalede, psikopatların ceza ya da sosyal damgalamadan korkmadıkları belirtiliyor. Psikopatlar toplumsal normlara uyum sağlama ihtiyacı duymadığı için toplumun beklentilerinin onların davranışı üzerinde herhangi bir etkisi olmuyor.psikopatlar dunyahalleri.com'un aktardığına göre bir suç yüzünden hüküm giydiklerinde, verilen cezanın psikopatın üzerinde etkisi yokmuş gibi görünmesinin sebebi de bu. Blackwood’un düşüncesine göre, yetişkin bir psikopatı hapiste iyileştirmeye çalışmak inanılmaz derecede zor. İstendiği gibi davranması halinde kişiye en sevdiği yiyeceği ya da video oyunu vermek gibi ödül temelli tedavi ise hapse atılan psikopatlarla baş etmenin en iyi yolu olarak kabul ediliyor. Ancak bu kişileri sakin tutmak sadece bir kontrol yöntemi, tedavi değil. Bütün psikopatlar birer suçlu haline gelmiyor, birçoğu kimse onların gerçekten kim olduğunu fark etmeden yaşayıp gidiyor ancak sorun yaratıp yaratmayacakları önemli olmaksızın, psikopatların kişiliklerinin değişebileceğine dair hiçbir kanıt yok.