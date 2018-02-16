Uzmanlar uyardı: Elektronik sigarada daha fazla kimyasal var

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Meftun Ünsal e-sigara olarak da adlandırılan elektronik sigaraların son dönemde özellikle internet ve sosyal medya üzerinden kontrolsüzce satıldığını söyledi.
ELEKTRONİK SİGARA, SİGARAYI BIRAKMAYA YARDIMCI OLMUYOR
DSÖ’nün dünyada önlenebilir ölüm ve hastalıkların nedeni olarak sigaranın ilk sırada geldiğini belirttiğine dikkati çeken Ünsal, elektronik sigaranın da bağımlılığa yol açabildiğini vurguladı. Sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu iddiasıyla kullanımı yaygınlaşan elektronik sigaranın söylendiğinin aksine böyle bir özelliği bulunmadığının altını çizen Prof. Dr. Meftun Ünsal, "Elektronik sigara güvenli olmayan, kullanıcıya taşıyıcı bir sistem içinde nikotin sunan elektronik bir alettir. Elektronik sigaranın içindeki kimyasal likit maddelerin bağımlılık ve hastalık yapıcı etkileri bulunuyor" diye konuştu.
NİKOTİN SIZINTISINA DİKKAT!
Elektronik sigaranın görünüşüyle sigarayı taklit ettiğine işaret eden Prof. Dr. Meftun Ünsal şöyle konuştu: "Elektronik sigaranın kartuşlarında nikotin sızıntısı olmakta, bu sızıntı cildin fazla nikotin almasına neden olarak zehirlenmelere yol açıyor. DSÖ tarafından yapılan araştırmalarda, elektronik sigara dumanında normal sigara dumanından daha fazla miktarda ağır metal ve silika partikülleri bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca elektronik sigara dumanında kalay, gümüş, demir, alüminyum, krom ve nikel nanopartikülleri bulunuyor. Elektronik sigara dumanındaki nikotin, sigarada olduğu gibi bağımlılık yapıyor. Daha kontrolsüz ve yüksek doz nikotin alındığı için mide ve bağırsak sisteminde yan etkilere, baş ağrısına, çarpıntıya, ağız ve ciltte hastalıklara neden oluyor."
'BİLİMSEL BİR KANIT YOK'
Prof. Dr. Meftun Ünsal, bu cihazın kullanımıyla kardiyovasküler hastalıklarda artış görülebildiğine dikkati çekerek "Hava yollarının kişiyi koruyucu fonksiyonunu olumsuz etkileyip akciğer iltihaplanmasına yol açıyor. Uzun süreli dönemde akciğerde birden çok rahatsızlığın oluşmasına zemin hazırlıyor" ifadesini kullandı.
Prof.Dr. Meftun Ünsal, sigaraya bırakmak için kullanıldığı söylenen elektronik sigaranın bu özelliğine dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını kaydetti.
Senim Tanay