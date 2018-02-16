Genel Sağlık Cinsel Sağlık Tıp Dünyası Çocuk Sağlığı

Uzmanlar uyardı: Elektronik sigarada daha fazla kimyasal var

Elektronik sigara ile daha kontrolsüz ve yüksek dozda nikotin alındığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Meftun Ünsal, "Elektronik sigara dumanında normal sigara dumanından daha fazla miktarda ağır metal ve silika partikülleri bulunduğu saptanmıştır" diye konuştu

16 Şubat 2018, Cuma 10:59
Uzmanlar uyardı: Elektronik sigarada daha fazla kimyasal var
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Meftun Ünsal e-sigara olarak da adlandırılan elektronik sigaraların son dönemde özellikle internet ve sosyal medya üzerinden kontrolsüzce satıldığını söyledi.

ELEKTRONİK SİGARA, SİGARAYI BIRAKMAYA YARDIMCI OLMUYOR

DSÖ’nün dünyada önlenebilir ölüm ve hastalıkların nedeni olarak sigaranın ilk sırada geldiğini belirttiğine dikkati çeken Ünsal, elektronik sigaranın da bağımlılığa yol açabildiğini vurguladı. Sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu iddiasıyla kullanımı yaygınlaşan elektronik sigaranın söylendiğinin aksine böyle bir özelliği bulunmadığının altını çizen Prof. Dr. Meftun Ünsal, "Elektronik sigara güvenli olmayan, kullanıcıya taşıyıcı bir sistem içinde nikotin sunan elektronik bir alettir. Elektronik sigaranın içindeki kimyasal likit maddelerin bağımlılık ve hastalık yapıcı etkileri bulunuyor" diye konuştu.

NİKOTİN SIZINTISINA DİKKAT!

Elektronik sigaranın görünüşüyle sigarayı taklit ettiğine işaret eden Prof. Dr. Meftun Ünsal şöyle konuştu: "Elektronik sigaranın kartuşlarında nikotin sızıntısı olmakta, bu sızıntı cildin fazla nikotin almasına neden olarak zehirlenmelere yol açıyor. DSÖ tarafından yapılan araştırmalarda, elektronik sigara dumanında normal sigara dumanından daha fazla miktarda ağır metal ve silika partikülleri bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca elektronik sigara dumanında kalay, gümüş, demir, alüminyum, krom ve nikel nanopartikülleri bulunuyor. Elektronik sigara dumanındaki nikotin, sigarada olduğu gibi bağımlılık yapıyor. Daha kontrolsüz ve yüksek doz nikotin alındığı için mide ve bağırsak sisteminde yan etkilere, baş ağrısına, çarpıntıya, ağız ve ciltte hastalıklara neden oluyor."

'BİLİMSEL BİR KANIT YOK'

Prof. Dr. Meftun Ünsal, bu cihazın kullanımıyla kardiyovasküler hastalıklarda artış görülebildiğine dikkati çekerek "Hava yollarının kişiyi koruyucu fonksiyonunu olumsuz etkileyip akciğer iltihaplanmasına yol açıyor. Uzun süreli dönemde akciğerde birden çok rahatsızlığın oluşmasına zemin hazırlıyor" ifadesini kullandı.

Prof.Dr. Meftun Ünsal, sigaraya bırakmak için kullanıldığı söylenen elektronik sigaranın bu özelliğine dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını kaydetti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Liposuction neden yapılır? (Liposuction nedir?)

Liposuction neden yapılır? (Liposuction nedir?)
Genç kızın müthiş formülü! Yeşil çay ve bal ile yüzündeki kistik aknelerden kurtuldu! Kistik akne nedir, tedavisi?

Genç kızın müthiş formülü! Yeşil çay ve bal ile yüzündeki kistik aknelerden kurtuldu! Kistik akne nedir, tedavisi?
Canan Karatay mutluluğun formülünü açıkladı

Canan Karatay mutluluğun formülünü açıkladı
Organlarıyla 5 hastaya umut oldu (Organ bağışı nasıl yapılır?)

Organlarıyla 5 hastaya umut oldu (Organ bağışı nasıl yapılır?)
Doğum sonrası depresyonun 6 belirtisine dikkat! (Doğum sonrası depresyonun belirtileri)

Doğum sonrası depresyonun 6 belirtisine dikkat! (Doğum sonrası depresyonun belirtileri)
Beyin hasarını belirleyen kan testine onay

Beyin hasarını belirleyen kan testine onay
İlaca yapılan kur zammı hastaları vurdu

İlaca yapılan kur zammı hastaları vurdu
Ünlü bir sosis markasına et satan çiftlikte skandal görüntüler

Ünlü bir sosis markasına et satan çiftlikte skandal görüntüler
Nuray Hafiftaş'ın hastalığı neydi? Nuray Hafiftaş neden hayatını kaybetti?

Nuray Hafiftaş'ın hastalığı neydi? Nuray Hafiftaş neden hayatını kaybetti?
Annesinin ilacından 8 tane içen çocuk komaya girdi

Annesinin ilacından 8 tane içen çocuk komaya girdi
Biriyle tanıştığınızda ilk burnuna mı bakıyorsunuz? İşte nedeni

Biriyle tanıştığınızda ilk burnuna mı bakıyorsunuz? İşte nedeni