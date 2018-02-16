Uzmanlar uyardı: Elektronik sigarada daha fazla kimyasal var

ELEKTRONİK SİGARA, SİGARAYI BIRAKMAYA YARDIMCI OLMUYOR

NİKOTİN SIZINTISINA DİKKAT!

'BİLİMSEL BİR KANIT YOK'

Senim Tanay

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Meftun Ünsal e-sigara olarak da adlandırılan elektronik sigaraların son dönemde özellikle internet ve sosyal medya üzerinden kontrolsüzce satıldığını söyledi.DSÖ’nün dünyada önlenebilir ölüm ve hastalıkların nedeni olarak sigaranın ilk sırada geldiğini belirttiğine dikkati çeken Ünsal, elektronik sigaranın da bağımlılığa yol açabildiğini vurguladı. Sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu iddiasıyla kullanımı yaygınlaşan elektronik sigaranın söylendiğinin aksine böyle bir özelliği bulunmadığının altını çizen Prof. Dr. Meftun Ünsal, "Elektronik sigara güvenli olmayan, kullanıcıya taşıyıcı bir sistem içinde nikotin sunan elektronik bir alettir. Elektronik sigaranın içindeki kimyasal likit maddelerin bağımlılık ve hastalık yapıcı etkileri bulunuyor" diye konuştu.Elektronik sigaranın görünüşüyle sigarayı taklit ettiğine işaret eden Prof. Dr. Meftun Ünsal şöyle konuştu:Prof. Dr. Meftun Ünsal, bu cihazın kullanımıyla kardiyovasküler hastalıklarda artış görülebildiğine dikkati çekerek "Hava yollarının kişiyi koruyucu fonksiyonunu olumsuz etkileyip akciğer iltihaplanmasına yol açıyor. Uzun süreli dönemde akciğerde birden çok rahatsızlığın oluşmasına zemin hazırlıyor" ifadesini kullandı.Prof.Dr. Meftun Ünsal, sigaraya bırakmak için kullanıldığı söylenen elektronik sigaranın bu özelliğine dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını kaydetti.