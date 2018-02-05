Genel Sağlık Cinsel Sağlık Tıp Dünyası Çocuk Sağlığı

Uzmanlar uyardı: İşlenmiş değil, doğal bulgur tüketin

Doğalı tüketildiğinde bağırsak kanseriyle savaşan ve faydaları saymakla bitmeyen sofraların şifa kaynağı bulgurun, işlenmişi hakkında parlatma ve boya iddiaları uzmanları harekete geçirdi. İşte işlenme oranı arttıkça yararı azalan bulgurun doğalı tüketildiğinde saymakla bitmeyen faydaları...

05 Şubat 2018, Pazartesi 13:51
Uzmanlar uyardı: İşlenmiş değil, doğal bulgur tüketin
Son yıllarda hepimiz besinlerimizin güvenli olmasına özen gösteriyoruz. İşlenmemiş ya da az işlenmiş, doğal olan besinler tüketmek istiyoruz. Bu amaçla organik pazarlara ve ürünlere yöneliyoruz. Peki, bulgurun doğal olup olmadığını nasıl anlayacağız? İşte bu aşamada bulgurun üretim sırasında geçirdiği aşamalara ya da işlemlere bakmak gerekiyor.
Araştırmalar bulgurun rengi ne kadar sarıysa, ne kadar parlaksa, işlenme oranının o kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bunun sonucunda bulgurun en önemli bileşenlerinden biri olan lif oranı, besin değeri ve lezzeti düşüyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof.Dr. Muazzez Garipağaoğlu son yıllarda sarı bulgur üretiminin arttığını ve bunun doğal beslenme adına üzücü olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

'MEKANİK SARARTMA DOĞRU DEĞİL'

“Sarı bulgurun üretim aşamasında mekanik sarartma işlemleri uygulanıyor. Mekanik sarartmanın yapılması üretici ve tüketici için kayıp demek. Sarı renkli bulgur üretebilmek için buğdaya uzun süreli ve yüksek nem verilerek parça kanatlı silindirik gövdeli makinelerde tanelerin birbirine sürttürülmesi sureti ile ikinci bir ısıl işleme tabi tutuluyor. Normal bulgura göre sarı bulgurun kabukları çok daha fazla soyuluyor. Bu işlem sırasında tanenin özüne iniliyor ve lif oranında yüzde 40’ı geçen kayıplar oluşuyor. Böylece bulgur hem besin değerini kaybediyor hem de bulgurluktan çıkıyor. B12 hariç hemen hemen tüm B grubu vitaminleri, folik asit, E vitamini, çinko, magnezyum ve lif açısından zenginliğiyle ünlenen bulgur, işlendikçe ciddi besin kaybına uğruyor.

'KANSERİ ENGELLEYEN LİF AZALIYOR'

Buğdayın bulgura işlenmesi sırasında işlenme oranının artması; tanenin kabuk kısmının derin soyulmasına, bulgurun renginin sarıya dönmesine ve önemli besin kayıplarına neden oluyor. Çünkü buğday tanesinin kabuk kısmı liften, kabuğun hemen altında kısım ise B grubu vitaminlerinden zengindir. Benzer şekilde rengi sarartılmış, parlatılmış bulgurlarda aşırı uygulanan mekanik enerjiden dolayı vitaminlerde ve renk pigmentlerinde bozulmalar olduğu belirtiliyor. Bulgurun kendine özgü tadı da bu sarartma ve parlatma işlemi sırasında bozuluyor. Bu nedenle bulgurun doğal olanı, lif ve besin değeri en yüksek olanıdır.”

BULGURUN FAYDALARI

- Yüksek miktardaki lif içeriğinden dolayı doygunluk hissi vererek obeziteyi önlüyor.

- Bağırsak hareketlerini artırarak kabızlıktan koruyor.

- Bağırsak mikrobiyotasını olumlu yapılandırarak kansere karşı koruyucu kalkan oluyorç

- Yavaş emildiği için insülin direncinden uzak tutuyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beslenme çantasından sütü eksik etmeyin (Sütün faydaları nelerdir?)

Beslenme çantasından sütü eksik etmeyin (Sütün faydaları nelerdir?)
Kansere dur diyen 10 öneri (Kanserden nasıl korunmalıyız?)

Kansere dur diyen 10 öneri (Kanserden nasıl korunmalıyız?)
Masaj yaptırmak zayıflatır mı?

Masaj yaptırmak zayıflatır mı?
İki Türk doktor kanser tedavisinde dünyaya umut oldu

İki Türk doktor kanser tedavisinde dünyaya umut oldu
Acillerde 23.00'e kadar poliklinik hizmeti

Acillerde 23.00'e kadar poliklinik hizmeti
2017’de Türkiye’de 160 bin kişi kansere yakalandı (4 Şubat Dünya Kanser Günü)

2017’de Türkiye’de 160 bin kişi kansere yakalandı (4 Şubat Dünya Kanser Günü)
Acil servislerde yeni dönem... Gece 23.00'e kadar hizmet verilecek

Acil servislerde yeni dönem... Gece 23.00'e kadar hizmet verilecek
Halkın sağlığıyla böyle oynuyorlar! Karpuz kabuğundan cacık, peçeteden kaymak

Halkın sağlığıyla böyle oynuyorlar! Karpuz kabuğundan cacık, peçeteden kaymak
Çocuğunuz okula gitmeyi reddediyorsa... Okul reddini yenmenin 7 kuralı

Çocuğunuz okula gitmeyi reddediyorsa... Okul reddini yenmenin 7 kuralı
Eklem ağrılarına kök hücre tedavisi çare oluyor

Eklem ağrılarına kök hücre tedavisi çare oluyor
8 soruda akciğer hacim küçültme ameliyatı

8 soruda akciğer hacim küçültme ameliyatı