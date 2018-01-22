Genel Sağlık Cinsel Sağlık Tıp Dünyası Çocuk Sağlığı

Uzmanlardan çok önemli uyarı: Ucuz implant çene kemiğini eritiyor

Kaliteli implant fiyatlarının genel olarak belirli bir seviyede bulunduğunu söyleyen Ağız, Çene ve Diş Cerrahisı Dr. Levent Uslucan, piyasa ortalamasının altında ucuza yaptırılan implantların bir süre sonra çene kemiğini eriterek sağlığa zarar verebildiğini söyledi

22 Ocak 2018, Pazartesi 17:54
Uzmanlardan çok önemli uyarı: Ucuz implant çene kemiğini eritiyor
İmplantın, "canlı olmayan biyomateryallerin canlı dokuya transferi ve içine gömülmesi" anlamına geldiğini hatırlatan Ağız, Çene ve Diş Cerrahisi Uzmanı Dr. Levent Uslucan, implantların kaybedilen dişlerin yerine yapılacak olan sabit veya hareketli protezlere destek sağlamak amacıyla kemik içine yerleştirilen biyolojik açıdan uyumlu materyaller olduğunu söyledi. 

Dr. Levent Uslucan, fazla sayıda dişin kaybedilmesi sonucu sabit protez yaptırma şansı kalmayan bireylerin, yeterli sayıda implant uygulaması ile sabit dişlere sahip olabildiğini, hareketli protezlerin altına proteze destek olmak amacıyla yerleştirildikleri durumlarda implatların, protezin daha stabil olmasını sağladığını belirterek şunları kaydetti:

"Protezin ağız içindeki hareketliliğinin azalması da dokularda oluşturduğu travmayı engeller ve hasta daha konforlu bir şekilde protezini kullanır. Aynı zamanda implant ile desteklenen hareketli protezler ile damağı tamamen örtmeyen ve dolayısıyla bulantıya yol açmayan ve tat kaybına neden olmayan daha kullanışlı protezler yapılabilir. Diş çekimi sonrası ilgili bölgeye implant uygulaması ile bölgede bulunan kemik dokusunun erimesi ve zaman içerisinde yüz profilinin değişmesi engellenir. Eksik dişlerin yerine konulması ile çiğneme fonksiyonu sağlıklı hale getirilerek daha dengeli ve iyi beslenme sağlanır. Böylece oluşabilecek mide problemlerinin de önüne geçilmiş olur. Hastalar, daha estetik ve daha iyi fonksiyon görebilen protezleri ile istedikleri her şeyi yiyebilir ve rahatça gülerek sosyal hayatlarını çok daha rahat yaşayabilirler."

İMPLANT YAPTIRIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Dr. Levent Uslucan, implant çalışmalarının başarısının ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı, protez uzmanı, periodontolog ve hasta arasındaki uyuma bağlı olduğunu vurgulayarak, bütün uzman doktorları bünyesinde barındıran ve sterilizasyon şartlarının çok iyi olduğu bir kurumun tercih edilmesinin başarının ilk kriteri olduğunu belirtti.

Sağlıklı, sigara içmeyen ve ağız bakımı iyi olan bireylerde dental implantların ömür boyu ağızda kaldığını kaydeden Dr. Levent Uslucan, dünya üzerinde binlerce implant markası bulunduğunu, kaliteli implant markalarının fiyatlarının genel olarak belirli bir seviyede olduğunu bildirdi.

ÇENE KEMİĞİNİZ ERİYEBİLİR!

Dr. Levent Uslucan, "Piyasa ortalamasının altında ucuza yaptırılan implantların bir süre sonra çene kemiğinizi eriterek sağlığınıza zarar verebileceğini unutmamalısınız. İmplant markası olarak uzun vadede başarısı kanıtlanmış, teknik destek konusunda sıkıntısı olmayan, protez üst yapısı için parçaları yıllar sonra bile bulunabilinen implant sistemlerinin seçilmesinde fayda vardır" ifadelerini kullandı.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Robot araştırması: Diş macunu sıtmayı tedavi edebilir

Robot araştırması: Diş macunu sıtmayı tedavi edebilir
Grip olan annelere 7 emzirme kuralı (Grip olunca bebek emzirilir mi?)

Grip olan annelere 7 emzirme kuralı (Grip olunca bebek emzirilir mi?)
Skandal! Hemşireler yoğun bakımda göbek attı

Skandal! Hemşireler yoğun bakımda göbek attı
Türkiye diş sağlığında sınıfta kaldı... Nüfusun yüzde 86'sı diş fırçalamıyor

Türkiye diş sağlığında sınıfta kaldı... Nüfusun yüzde 86'sı diş fırçalamıyor
Bebeği reflü olan annelere 9 kurtarıcı bilgi

Bebeği reflü olan annelere 9 kurtarıcı bilgi
Kalp krizi kadınlarda daha ölümcül (Kalp krizi belirtileri nelerdir?)

Kalp krizi kadınlarda daha ölümcül (Kalp krizi belirtileri nelerdir?)
15 yaşındaki kanser hastası Akın Mehrekule: Yemek yemeyi çok özledim

15 yaşındaki kanser hastası Akın Mehrekule: Yemek yemeyi çok özledim
Griple karıştırılınca hızlı ilerliyor... İşte zatürrenin 4 önemli işareti

Griple karıştırılınca hızlı ilerliyor... İşte zatürrenin 4 önemli işareti
Hangi hepatit türü nasıl bulaşıyor? (Hepatit nedir?)

Hangi hepatit türü nasıl bulaşıyor? (Hepatit nedir?)
Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor

Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
Hollanda'da dünyanın ilk ameliyatsız mide küçültme operasyonu yapıldı

Hollanda'da dünyanın ilk ameliyatsız mide küçültme operasyonu yapıldı