Uzmanlardan çok önemli uyarı: Ucuz implant çene kemiğini eritiyor

İMPLANT YAPTIRIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

ÇENE KEMİĞİNİZ ERİYEBİLİR!

Senim Tanay

ın, "canlı olmayan biyomateryallerin canlı dokuya transferi ve içine gömülmesi" anlamına geldiğini hatırlatan Ağız, Çene ve Diş Cerrahisi Uzmanı Dr. Levent Uslucan, implantların kaybedilen dişlerin yerine yapılacak olan sabit veya hareketli protezlere destek sağlamak amacıyla kemik içine yerleştirilen biyolojik açıdan uyumlu materyaller olduğunu söyledi.Dr. Levent Uslucan, fazla sayıda dişin kaybedilmesi sonucu sabit protez yaptırma şansı kalmayan bireylerin, yeterli sayıda implant uygulaması ile sabit dişlere sahip olabildiğini, hareketli protezlerin altına proteze destek olmak amacıyla yerleştirildikleri durumlarda implatların, protezin daha stabil olmasını sağladığını belirterek şunları kaydetti:Dr. Levent Uslucan, implant çalışmalarının başarısının ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı, protez uzmanı, periodontolog ve hasta arasındaki uyuma bağlı olduğunu vurgulayarak, bütün uzman doktorları bünyesinde barındıran ve sterilizasyon şartlarının çok iyi olduğu bir kurumun tercih edilmesinin başarının ilk kriteri olduğunu belirtti.Sağlıklı, sigara içmeyen ve ağız bakımı iyi olan bireylerde dental implantların ömür boyu ağızda kaldığını kaydeden Dr. Levent Uslucan, dünya üzerinde binlerce implant markası bulunduğunu, kaliteli implant markalarının fiyatlarının genel olarak belirli bir seviyede olduğunu bildirdi.Dr. Levent Uslucan,ifadelerini kullandı.