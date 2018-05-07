Uzmanlardan gözaltı yaşlanması uyarısı



VİTAMİNLERLE GÖZALTINA GENÇLİK VE IŞILTI



PRP VE MEZOTERAPİ İLE GÖZALTI MORLUKLARINA SON



"ULTHERAPY İLE HALKALARA VEDA EDİN"

Büşra Kamış

Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, gözaltlarına uygulanan işlemler hakkında bilgi verdi.e dikkat çeken Uzman Dr. Erdoğan, "Yaşlanma süreci içinde yüzün hacmini kaybetmesi ve kemik yapısının değişmesi, gözaltındaki derinin de incelmesine, koyu halkalar ve torbalar oluşumuna yol açar.venda belirginleşme, birçok nedenden kaynaklanabilir. Bunlar, genetik yatkınlık, uyku düzensizlikleri, şok diyetler, yüzüstü yatış pozisyonu, alerjik reaksiyonlar, alkollü veya asitli içeceklerin aşırı tüketimi, güneş ışınlarına aşırı maruziyet. Cilt yaşlanmasında özellikle de gözaltında oluşan yorgun görünümün değiştirilebilir faktörleri olan çevresel nedenler kontrol altına alınabilse de değiştirilemez faktör olan 'cildin doğal yaşlanma' süreci kaçınılmazdır. Nedeni ne olursa olsun yorgun ve hasta gösteren gözaltlarından kurtulmak ve canlı bir cilde kavuşmak mümkündür. Daha sağlıklı ve genç bakışlara sahip olmak için kişiye özel tedaviler mutlaka bir uzman doktor tarafından yapılmalıdır. Bu yöntemlerden biri olan Hyaluronik asit içeren dolgular, göz çevresindeki önemli bölgelere kaybolan hacmi geri kazandırır, çizgileri pürüzsüzleştirir, istenilen ve yenilenmiş görünüm sağlar. Şakaklara ve yanak bölgesine de dolgunluk veren uygulama, göz çevresindeki çukur görünümünü azaltır ve gözlere daha belirgin bir çerçeve oluşturur. Aynı zamanda gözaltı halkalarının da azalmasına yardımcı olur. dediDermatoloji Uzmanı Dr. Erdoğan, "Gözaltı ışık dolgusu uygulamasıyla yanak ve gözaltı arasındaki oluklar ve çöküklükler tedavi edilebilirken, gözaltı morluklarında da belirgin bir azalma sağlanmaktadır. Işık dolgusu, içeriğindeki aminoasit, vitamin, antioksidanlar sayesinde kullanılan alana homojen bir şekilde yayılarak etkisini gösterir. Etkinlik, işlem sonrasında hemen görülebilir. 10 gün sonra en iyi görünüme kavuşulur. Işık dolgusunun etkinliği 1-1,5 sene kadar sürmektedir. İşlem hasta için çok konforludur. Uygulama öncesinde lokal anestezi kremi kullanılır. Işık dolgusunun lidokain içeriğinden dolayı uygulama sırasında ağrı ve rahatsızlık hissedilmez" diye konuştu."Gözaltı morlukları için yapılan PRP uygulaması, kişiden özel tüplere alınan kanın hızlı çevirme ile büyüme faktörlerinden zengin kısmının elde edilmesine dayanır ve pek çok kozmetik amaçla kullanılır" diyen Dr. Erdoğan, “Tekrarlayan uygulamalarla göz çevresinde yenilenme sürecinin başlamasını sağlar. Mezoterapi ise amaca yönelik hazırlanan vitamin, aminoasit ve aydınlatıcı sıvıların cildin orta tabakasına çok ince iğnelerle gönderilmesi işlemidir. Hem PRP hem mezoterapi benzer mekanizmalarla göz altı morluk ve halkalarının aydınlanmasını, sorunlu bölgeleri gençleştirerek kırışıklıklarda azalma sağlar. 10 günde bir yapılan uygulama ile 4-6 seansta daha aydınlık bir göz çevresine ulaşılabilir. Göz çevresinde, 'Fraksiyonel Karbondioksit Lazer' ve 'Q Anahtarlı Nd Yag Lazer' uygulamaları da gençlik etkisi oluşturmaktadır. Fraksiyonel karbondioksit lazer, uygulandığı alanda cildi aniden yüksek sıcaklıklara ulaştırıp, ciltte termal hasara yol açarak cilt hücreleri arasında yeni hücre kolonları oluşturur. Tekrarlayan uygulamalar incelen cildin yenilenmesini, koyu renginin açılmasını ve sıkılaşarak eski elastikiyetine kavuşmasını böylece halkaların kaybolmasını sağlar. 'Q Anahtarlı Nd Yag Lazer' ise uygulandığı alanda melanin pigmentinin parçalanarak atılmasını ve cilt kalitesinin artırılmasını sağlar" ifadelerini kullandı.Uzman Dr. Erdoğan, şunları kaydetti: "Ultherapy uygulaması ile ultrason dalgaları derinin alt katmanlarına yoğunlaştırılarak ulaştırılır ve yanık odakları oluşturur. Oluşan kontrollü hasar, cildin altında doğal bir cevabı tetikleyerek yeni kolajeni ve elastin liflerini üreten bir yenileme sürecini başlatır. Bazı hastalar, tedaviden hemen sonra bir ilk etki görür fakat esas sonuçlar, oluşan yeni kolajenin ve elastinin cildi gerip, sıkılaştırmasıyla 2-3 ay sonra ortaya çıkar. Ultherapy ile gözaltı çöküklüğü ve halkaları ortadan kalkar, morluk kaybolur."