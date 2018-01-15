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Uzmanlardan önemli uyarı: H1N1 virüsü kılık değiştirdi

Grip virüsünün kılık değiştirdiğine dikkat çeken uzmanlar, “Özellikle bu yıl daha yüksek seyreden ateş ile virüs kendini gösteriyor” dedi

Uzmanlardan önemli uyarı: H1N1 virüsü kılık değiştirdi
Sabah Gazetesi'nden Gül Kireklo'nun haberine göre çocuk, genç, yaşlı herkes öksürükten, boğaz ağrısından ya da burun akıntısından yakınıyor ve grip bulaştığı kişinin yakasını bir türlü bırakmıyor.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, "Grip vakalarındaki artışın nedeni iklim değil virüs. Çünkü hava şartları virüsün bulaşma hızını arttırıyor" diyor.

Uzmanlar bu yıl H1N1 virüsünün kılık değiştirdiğinin de altını çiziyor.

Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Şu anda dolaşımda İnfluenza H1N1 vakaları fazla. H1N1 kılık değiştirdi diyebiliriz. 2009'da yeni çıktığında domuz gribi olarak siyah takım elbise giyiyorsa şimdi spor elbise ile karşımızda.

İbni Sina Hastanesi Çocuk Doktoru Uzm. Dr. Musa Bostancıoğlu: İnfluenza, 'pençesine almak' anlamına gelen Fransızca kökenli bir kelime. Grip etkeni olan virüs, hastalandırdığı kişiyi pençesine alarak paçavraya çevirir. Bu yüzden de halk arasında 'paçavra gribiyim' denir. Grip etkeni olan en önemli virüs İnfluenza virüsüdür. Genetik yapısını oluşturan RNA molekülü 8 adet oynak yapıdan oluşur ve bu geçişler sırasında bir lego oyunu gibi değişik türlere ait genetik yapılar birbirine karışarak her yıl yeni virüs türleri ortaya çıkarır.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy: Önümüzdeki günlerde grip vakalarında daha da artış gözlenebilir. Yine H1N1 etkili. İnfluenza virüsleri diğer virüslerden farklı olarak kendi yapılarında değişiklik yapabiliyor. Geçen yıl bahardaki kılığından farklı bir kılığa büründü.
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