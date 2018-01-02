Uzmanlardan önemli uyarı: Reflünüz varsa yumuşak diş fırçası kullanın

AMAÇ TAMİR EDİLMESİNİ SAĞLAMAK

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİNE YOL AÇABİLİR

Senim Tanay

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, reflü hastalığının ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirterek uyarılarda bulundu:“Reflüsü olan kişiler mutlaka yumuşak fırça kullanmalı” diyerek uyaran Diş Hekimi Pertev Kökdemir bunu şöyle açıkladı: “Bunun sebebi mide asidi sonucu yumuşamaya başlamış olan diş minesinin aşındırmadan, diş macunu ve tükürüğün yardımı ile tamir edilmesinin sağlanmasıdır.”“Reflü aynı zamanda diş etlerinde de geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir” diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir,dedi.