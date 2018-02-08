'Uzun boylu insanlar daha mutlu'



ERKEKLER DAHA BAŞARILI

İLİŞKİDE DAHA ŞANSLILAR

Gizem Yetil

Daha fazla para kazanma ve daha iyi iş olanakları bulma konusunda öne çıkan uzun boylu erkekler, diğer insanlara göre bir adım daha öndeler.The Atlantic’te yer alan makalede uzun boylu insanların daha fazla para kazandırabilecekleri öne çıkarılıyor. Bu insanlar maaşlarda yüzde 9 ve 15 arasında bir artışı sağlayabilecek güçteler.Ama araştırma cinsiyet açısından da bir uyarıda bulunuyor: Erkekler para kazandırma konusunda kadınlara göre daha başarılı. Uzun boylu insanlar iş bulma konusunda da daha şanslılar. Kendilerinde bulunan özgüven ile eğitim hayatında da daha iyi adımlar atan uzun boylu insanlar diğer insanlara daha güçlü bir lider olarak görülürler.Boyu uzun olan insanlar diğer insanlara göre daha mutludur. Uzmanlar uzun boylu kişilerin hayat karşısında 1-0 önde olmalarını evrimsel gerekçelere dayandırıyor. Yani aslında biraz da ilkel gerekçelerle bu insanlar toplumda öne çıkıyorlar. Çoğu gelişmiş kas ve vücut yapısı nedeniyle içgüdüsel olarak güçlü geliyor, kabul edilir oluyor. Bu nedenle uzmanlar ilişkilerde de uzun boylu kişilerin daha şanslı olduklarını ifade ediyor.