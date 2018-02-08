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'Uzun boylu insanlar daha mutlu'

Yeni yapılan bir araştırmaya göre uzun boylu erkekler iş hayatında daha başarılı. 

'Uzun boylu insanlar daha mutlu'
Daha fazla para kazanma ve daha iyi iş olanakları bulma konusunda öne çıkan uzun boylu erkekler, diğer insanlara göre bir adım daha öndeler.

The Atlantic’te yer alan makalede uzun boylu insanların daha fazla para kazandırabilecekleri öne çıkarılıyor. Bu insanlar maaşlarda yüzde 9 ve 15 arasında bir artışı sağlayabilecek güçteler.


ERKEKLER DAHA BAŞARILI


Ama araştırma cinsiyet açısından da bir uyarıda bulunuyor: Erkekler para kazandırma konusunda kadınlara göre daha başarılı. Uzun boylu insanlar iş bulma konusunda da daha şanslılar. Kendilerinde bulunan özgüven ile eğitim hayatında da daha iyi adımlar atan uzun boylu insanlar diğer insanlara daha güçlü bir lider olarak görülürler. 
 

İLİŞKİDE DAHA ŞANSLILAR


Boyu uzun olan insanlar diğer insanlara göre daha mutludur. Uzmanlar uzun boylu kişilerin hayat karşısında 1-0 önde olmalarını evrimsel gerekçelere dayandırıyor. Yani aslında biraz da ilkel gerekçelerle bu insanlar toplumda öne çıkıyorlar. Çoğu gelişmiş kas ve vücut yapısı nedeniyle içgüdüsel olarak güçlü geliyor, kabul edilir oluyor. Bu nedenle uzmanlar ilişkilerde de uzun boylu kişilerin daha şanslı olduklarını ifade ediyor.
 


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