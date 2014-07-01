Uzun süre açlık kiloya dönüşüyor!

"Kliniğimizde kilo yönetimi ile ilgili Diyetisyen, Psikolog, AWT, elektroterapi 'den oluşan bir protokol mevcuttur. Kişinin kilo vermesinde kişiye özel programlar oluşturmaktayız ve en çok Ramazan döneminde kilo kontrolü ile ilgili başvuru almaktayız. Nasıl beslenilmeli, ne yenmeli ile ilgili önerilerde bulunuyoruz ve buna yönelik programlar hazırlıyoruz.

Genelde insanlar Ramazan ayında hem oruç tutuyor hem de kilo alıyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri de, son yıllarda ülkemizde çok yaygınlaşan ve adet haline gelen ‘Ramazan davetleri’ dir. Ramazan davetlerind yemek masasındaki aşırı çeşitlilik ve her birinden az da olsa yenmesi kilo alımına sebep oluyor. Oysa oruç tutulmayan normal bir akşam yemeği sofrasında alınan kalori, iftar sofrasında alınan kalorilerin yarısından bile az. Bu davetlere sık katılmamak veya davet masasındaki her şeyin tadına bakmamak gerekiyor" dedi.

Ramazan ayında oruç tutarak kilo almanın sebepleri :

- Açlık süresinin çok uzun olması.

- Günlük kalori alımının, tamamının sadece akşama saatlerine toplanması.

- İftar sonrası akşam saatlerinin, günün en hareketsiz saatleri olması.

- Aktivitesiz günü geçirmek.

- İftarda ve özellikle iftar davetlerinde çok çeşit ve çok fazla yemek.

- Genelde Ramazan ayı boyunca her gün tatlı yemek.

Özbek "Yaz dönemi öncesinde diyet yapılarak yeni verilen kiloların geri alınma korkusunun olduğu bu Ramazan döneminde, uzun süre aç kalmaya bağlı beslenme şeklimiz ve saatleri değişiyor. Bununla beraber hareketin azalması da kilo almaya sebep oluyor. Aslında Ramazan'da kilo almamak için yapılması gereken her zamankinden çok da farklı değil. Sadece beslenmenizde yapacağınız bazı düzenlemelerle bu dönemi kolaylıkla atlatabilirsiniz. Sağlıklı beslenmenin her tür besinden yeterli ve dengeli bir şekilde tüketimi olduğunu bilerek Ramazan’da da bunu sürdürecek; fakat bazı noktalara dikkat edeceğiz" dedi.