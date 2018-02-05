Vagner Love’a ilk on bir yolu açıldı

VAGNER LOVE’A İLK ONBİR YOLU AÇILDI

Erdinç Şahin

maçlarını şimdilik bir kenara bırakan ve kupaya konsantre olan3-1’in rövanşındakonuk olacak.Yarın akşam Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.ilk maçı 3-1 kazandığı için her türlü beraberlik ve galibiyetlerde yarı finale çıkan takım olacak.turu geçebilmesi içinen az 2-0 veya 3 farklı skorlarla yenmesi gerekiyor.Normal sürenin 3-1lehine bitmesi halinde ise karşılaşma uzatmaya gidecek ve skor aynı kalırsa yarı finale çıkacak takımı penaltılar belirleyecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’inmaçında Vagner Love’u ilk 11’e alması bekleniyor.Teknik direktörkarşı takım kadrosunda çok büyük değişiklikler yapmayı düşünmüyor. Sakatlıkları henüz tam olarak geçmeyen ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren’in riske edilme ihtimali düşük. Tosic’in yokluğunda Pepe-Medel ve Pepe-Vida’lı ikililer deneyen Güneş’in Ankara’da yineikilisi ile oynaması ve defans kurgusunu kalede Tolga, geri dörtlüde Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Adriano’dan oluşturması bekleniyor.Orta ikilide’ı kulübeye çekerekikilisi ile maça başlaması beklenen Güneş’in hücumda yapacağı değişiklik ise Negredo’nun yerine Vagner Love’ı oynatması olacak. Quaresma, Talisca ve Babel’in önünde gol silahı olarak Vagner Love’ı oynatacak olan Güneş, bir diğer yeni transfer Cyle Larin’i de maç kadrosuna alarak maçın gidişine göre 2. yarıda sahaya sürmenin planlarını yapıyor.