Vagner Love baskıyı baştan kırdı!

‘BEN ZATEN GOLCÜYÜM’

Erdinç Şahin

forması ilekarşısında sonradan oyuna giren, golleriyle takımını da sırtladı. Brezilyalı oyuncu, kendi taraftarı önünde attığı goller sonrasında büyük sevinç yaşarken maçın ardından da taraftara üçlü çektirerek ‘merhaba’ dedi.Ancak Love için asıl kritik nokta üzerindeki baskıyı daha başlamadan kırması oldu. Sezon başında kadroya katılan Negredo’nun bir süre gol orucunda olması ve sonrasında üzerinde baskı yaratması hep akıllardaydı.Fakat Karabük maçında Love’ın attığı iki gol oyuncuyu takıma daha da adapte ederken Brezilyalı, yakın çevresi ile de bu fikrini paylaşıp, “Ben zaten golcüyüm, en önemli özelliğim gol noktalarına yakın olmam. Ancak attığı goller beni de rahatlattı” diye konuştu.