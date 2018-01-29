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Vagner Love Beşiktaş'a transferini açıkladı

Brezilyalı futbolcu Vagner Love, Instagram hesabından siyah-beyazlı kulüple 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu

29 Ocak 2018, Pazartesi 19:51
Vagner Love Beşiktaş'a transferini açıkladı
Vagner Love, Instagram hesabından Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in de yer aldığı siyah-beyazlı formalı fotoğrafını paylaşarak transferini duyurdu. 

'TAKIMIMA YARDIMCI OLMAYA HAZIRIM'


Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, siyah-beyazlı kulüple 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde takımıma yardımcı olmaya hazırım." ifadesine yer verdi.


​LİSANSI ÇIKTI


Beşiktaş'ta Vagner Love'un lisansı çıktı. Tecrübeli golcü yarın Gençlerbirliği maçında oynayabilecek.


UEFA KUPASINI KAZANMIŞTI


Siyah-beyazlı takımın Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği 33 yaşındaki forvet oyuncusu, 42 lig mücadelesinde 33 gol attı. Vagner Love, Türkiye Kupası'nda ise bir kez fileleri havalandırdı.

Brezilyalı oyuncu, Avrupa kupalarında tecrübesiyle de dikkati çekiyor. CSKA Moskova ve Monaco takımlarında da forma giyen Vagner Love, 58 Avrupa kupası karşılaşmasında 30 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, 2004-2005 sezonunda ise CSKA Moskova formasıyla UEFA Kupası'nı kazanmıştı. 

LİSANSI ÇIKTI

AA

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