Vagner Love Beşiktaş için imzayı atacak

İMZA ATMASI BEKLENİYOR

VAGNER LOVE KİMDİR?

Vagner Love İstanbul'a geliyor!

Vagner Love Beşiktaş'ta (Vagner Love kimdir?)

Mehmet Nuri Turan

Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor ile Vagner Love transfer için her konuda anlaşmasına rağmen henüz resmi açıklamalar yapılmadı.Haber 1903'ün haberine göre;Vagner Love ile Alanyaspor Kulübü arasındaki para probleminin çözüldüğü ve Vagner Love’ın Beşiktaş’a transferinin tamamlanması için evrakların hazırlandığı öğrenildi.Kısa süre içerisinde Beşiktaş’ın bu transferi duyurması bekleniyor. Siyah beyazlıların yeni transferi Vagner Love'ın yarın İstanbul'da kendisini Beşiktaşlı yapan imzayı atması bekleniyor. (Fanatik)Vagner Love Brezilyalı forvet oyuncusu.. Profesyonel futbol hayatına 2002 yılında Brezilya'nın Palmeiras kulübünde başlayan Vagner Love burada oynadığı iki sezon boyunca 42 maçta 27 gol kaydetti.2004 yılında Rusya'nın CSKA Moskova takımın transfer olan ve burada parlayan Brezilyalı oyuncu 2013 yılına kadar Rus ekibinde 158 maça çıkarak 79 gol attı. CSKA Moskova'da iki lig, 5 Rusya Kupası ve 3 Rusya Süper Kupası kazanan oyuncu 2005 yılında bu takımla UEFA Kupası'nı kazandı. 2009 yılında Palmeiras'a, 2010 yılında Flamengo'ya kiralanan Love 2013 yılında beri 12 Milyon Euro'ya Çin'in Shandong Luneng takımına transfer oldu.2 yıl süren Çin macerasının ardından Brezilya'ya geri dönen Love, Corinthians'ta 1 yıl oynadıktan sonra ocak 2016'da Monaco'ya transfer olarak yeniden Avrupa'ya döndü.Monaco'da 12 maçta forma giyen Love, 4 gol kaydetti. Bu sezon sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maça çıkmayan Vagner Love, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ön eleme maçlarında da sahadaki yerini alamamıştı.Ayrıca Vagner Love, Brezilya milli takımı formasını 21 kez giyerek 5 gol kaydetti.2016-2017 sezonunda Aytemiz'a bedelsiz olarak gelenilk sezonunda attığı 23 golle Süper Lig'de gol kıralı olmuştu.Bu sezon takımı ile Süper Lig'de 14 maça çıkan 33 yaşındaki golcü 10 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.Vágner Silva de Souza11 Haziran 1984 (34 yaşında)Rio de Janeiro, Brezilya1.80 m.Forvet