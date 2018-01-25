Vagner Love Beşiktaş'ta (Vagner Love kimdir?)



3 MİLYON 200 BİN EUROYA ANLAŞILDI

Son dakika! Vagner Love antrenmana çıkmadı

VAGNER LOVE KİMDİR?

Haber Merkezi

Cenk Tosun'un gidişinin ardından forvet arayışlarını sürdüren Kara Kartal mutlu sona ulaştı.Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un dünyaca ünlü forveti Vagner Love transferi için oyuncunun kulübüyle her konuda anlaştı.Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu önce Mustafa Pektemek takasını reddetti. Fikret Orman önerdiği 2 milyon euro’yu 3 milyon 200 bin euroya çıkarınca taraflar el sıkıştı. Vagner Love'ın transferdeki ısrarcı tutumu sonuç alınmasını kolaylaştırıcı bir etken oldu.Beşiktaş'a gitmek istediğini yönetime ileten Sambacı, iki gündür idmanlarda yer almadı. Beşiktaş'ın kısa bir zaman içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.Vagner Love Brezilyalı forvet oyuncusu.. Profesyonel futbol hayatına 2002 yılında Brezilya'nın Palmeiras kulübünde başlayan Vagner Love burada oynadığı iki sezon boyunca 42 maçta 27 gol kaydetti.2004 yılında Rusya'nın CSKA Moskova takımın transfer olan ve burada parlayan Brezilyalı oyuncu 2013 yılına kadar Rus ekibinde 158 maça çıkarak 79 gol attı. CSKA Moskova'da iki lig, 5 Rusya Kupası ve 3 Rusya Süper Kupası kazanan oyuncu 2005 yılında bu takımla UEFA Kupası'nı kazandı. 2009 yılında Palmeiras'a, 2010 yılında Flamengo'ya kiralanan Love 2013 yılında beri 12 Milyon Euro'ya Çin'in Shandong Luneng takımına transfer oldu.2 yıl süren Çin macerasının ardından Brezilya'ya geri dönen Love, Corinthians'ta 1 yıl oynadıktan sonra ocak 2016'da Monaco'ya transfer olarak yeniden Avrupa'ya döndü.Monaco'da 12 maçta forma giyen Love, 4 gol kaydetti. Bu sezon sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maça çıkmayan Vagner Love, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ön eleme maçlarında da sahadaki yerini alamamıştı.Ayrıca Vagner Love, Brezilya milli takımı formasını 21 kez giyerek 5 gol kaydetti.2016-2017 sezonunda Aytemiz'a bedelsiz olarak gelenilk sezonunda attığı 23 golle Süper Lig'de gol kıralı olmuştu.Bu sezon takımı ile Süper Lig'de 14 maça çıkan 33 yaşındaki golcü 10 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.Tam adı: Vágner Silva de SouzaDoğum tarihi: 11 Haziran 1984 (27 yaşında)Doğum yeri: Rio de Janeiro, BrezilyaBoyu: 1.80 m.Mevkii: Forvet