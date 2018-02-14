Vagner Love'dan şampiyonluk sözleri

"NEGREDO İLE REKABET YOK"

"QUARESMA ÇOK BÜYÜK BİR FUTBOLCU"

"SON ANA KADAR"

Erdinç Şahin

Devre arası transfer dönemindetranfser olan ve Kardemir Karabükspor karşısında 2 kez fileleri havalandırarak yeni takımına 'merhaba' diyen'ta bulunan'nda taraftarlarla buluştu.Bol bol imza dağıtan ve taraftarlarla fotoğraf çektiren 33 yaşındaki futbolcu, imza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Sözlerine 14 Şubat'ı kutlayarak başlayan Love, ''Öncelikle tüm sevgililere güzel bir 14 Şubat diliyorum. Ben Beşiktaş'ta iyi bir dönemden geçiyorum. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Öncelikli olarak Konyaspor maçını düşünmemiz gerekiyor. Bayern Münih ve Fenerbahçe maçlarını şu an için düşünmüyoruz. İlk hedefimiz cuma günü oynanacak maçtan galibiyetle ayrılmak'' dedi.Takımın bir diğer golcüsü Alvaro Negredo ile arasında rekabet olup olmadığı sorusunu da yanılayan Vagner Love, ''Aramızda bir rekabet olursa, bu takımın lehine olacaktır. Ama kişisel bir rekabet içinde elbette değiliz. Kim oynarsa oynasın, takım için en iyisini yapacaktır. Ben de oynasam, Negredo veya Larin de oynasa, hepimizin gol atmasınıdiliyorum. Nihayetinde bu durumdan kazançlı çıkacak olan Beşiktaş'tır'' diye konuştu.Ricardo Quaresma, transfer olduğum dönemde beni en iyi karşılayan futbolculardan biriydi. Kendisi çok büyük bir futbolcu. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz ve aynı dili konuşuyoruz. Bu yüzden saha dışındaki ilişkilerimiz de gayet iyi.Aradaki puan farkının az olması, Süper Lig'in kalitesini ortaya koyuyor. Ligdeki şampiyonluk yarışının son ana kadar devam edeceğini düşünüyorum. Kendime herhangi bir gol hedefi koymadım. Gol atıp, takımıma katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım.