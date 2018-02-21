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Vagner Love'dan transfer itirafı

Beşiktaş forması giyen tecrübeli golcü Vagner Love, Brezilya basınına yaptığı açıklamada önemli bir transfer itirafında da bulundu.

Vagner Love'dan transfer itirafı
Vagner Love, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılık dönemini anlatırken, Beşiktaş'a transferinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
 
Tecrübeli golcü oyuncu önceliğinin Brezilya'ya dönmek olduğunu ifade ederken ''Flamengo beni bonservisimle almak için teklif yapmadı. Flamengo'nun böyle bir teklifi olsaydı kesinlikle Brezilya'ya geri dönecektim. Önceliğim buydu'' dedi.
 

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK BENİM İÇİN GÜZELDİ"

 
Beşiktaş'ta Talisca, Quaresma, Pepe ve Adriano tarafından çok iyi karşılandığını söyleyen Vagner Love ''Flamengo benim için Alanyaspor'a para ödeyemedi ama Beşiktaş böyle bir teklifte bulundu. Büyük bir kulüpte yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak benim için güzeldi. Takımda Adriano, Talisca, Pepe, Quaresma beni çok iyi karşıladı. Beni çok rahat hissettirdiler'' ifadelerini kullandı.
 
Bir gün Brezilya'ya dönerse daha önce forma giydiği takımlarda oynamaktan mutluluk duyacağını söyleyen Vagner Love, ''Palmeiras, Flamengo ve Corinthians bana her zaman kapılarını açan kulüpler. Eğer bir gün geri dönersem bu saydığım takımlardan birinde oynamaktan mutluluk duyarım'' dedi.

Kaynak: Skorer


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