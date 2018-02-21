Vagner Love'dan transfer itirafı

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK BENİM İÇİN GÜZELDİ"

Erdinç Şahin

, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılık dönemini anlatırken,transferinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.Tecrübeli golcü oyuncu önceliğinin Brezilya'ya dönmek olduğunu ifade ederken ''Flamengo beni bonservisimle almak için teklif yapmadı.böyle bir teklifi olsaydı kesinlikle Brezilya'ya geri dönecektim. Önceliğim buydu'' dedi.tarafından çok iyi karşılandığını söyleyenbenim için Alanyaspor'a para ödeyemedi ama Beşiktaş böyle bir teklifte bulundu. Büyük bir kulüpte yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak benim için güzeldi. Takımda Adriano, Talisca, Pepe, Quaresma beni çok iyi karşıladı. Beni çok rahat hissettirdiler'' ifadelerini kullandı.Bir gün Brezilya'ya dönerse daha önce forma giydiği takımlarda oynamaktan mutluluk duyacağını söyleyen Vagner Love, ''Palmeiras, Flamengo ve Corinthians bana her zaman kapılarını açan kulüpler. Eğer bir gün geri dönersem bu saydığım takımlardan birinde oynamaktan mutluluk duyarım'' dedi.Kaynak: Skorer