Vagner Love'ı Dursun Özbek istemiş!

TERİM'E DESTEK

Erdinç Şahin

Galatasaray’da hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda kenetlenme kararı alırken, Başkan Dursun Özbek Florya’yı emanet ettiği Fatih Terim’i koruması altına aldı.’in Terim’i yalnız bırakmayacağının ilk sinyali geçtiğimiz günlerde verildi. 3 gün önce katıldığı televizyon programında,’ın, oyuncuları’a, teknik direktör Fatih Terim’in talimatıyla teklifte bulunduğunu iddia eden Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na sıcağı sıcağına cevap verildi. Kulübün resmi internet sitesinden, gece yarısı yapılan açıklamayı bizzat başkan Dursun Özbek’in istediği belirlendi.’in talimatıyla kısa süre içerisinde hazırlanan bildirinin,ile diğer kulüp personelini suçlayıcı ifadeler içeren iddialara bir cevap niteliğinde olması, Dursun Özbek’in açık açık hocaya verdiği desteğin bir örneği oldu.Özbek’in, bundan sonra da bu tarz polemiklerde asla hocasını yalnız bırakmayacağı ve kamuoyunamesajı vereceği bildirildi.