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Vagner Love'ı Dursun Özbek istemiş!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk yolunda Fatih Terim’i yalnız bırakmayacak. Bunun ilk sinyali Vagner Love konusunda verildi. Özbek’in talimatıyla, Love ile ilgili açıklama yapıldı ve ‘Biz bir ekibiz’ mesajı verildi.

Vagner Love'ı Dursun Özbek istemiş!
Galatasaray’da hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda kenetlenme kararı alırken, Başkan Dursun Özbek Florya’yı emanet ettiği Fatih Terim’i koruması altına aldı.

Dursun Özbek’in Terim’i yalnız bırakmayacağının ilk sinyali geçtiğimiz günlerde verildi. 3 gün önce katıldığı televizyon programında, Galatasaray’ın, oyuncuları Vagner Love’a, teknik direktör Fatih Terim’in talimatıyla teklifte bulunduğunu iddia eden Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na sıcağı sıcağına cevap verildi. Kulübün resmi internet sitesinden, gece yarısı yapılan açıklamayı bizzat başkan Dursun Özbek’in istediği belirlendi.
 

TERİM'E DESTEK


Başkan Dursun Özbek’in talimatıyla kısa süre içerisinde hazırlanan bildirinin, Fatih Terim ile diğer kulüp personelini suçlayıcı ifadeler içeren iddialara bir cevap niteliğinde olması, Dursun Özbek’in açık açık hocaya verdiği desteğin bir örneği oldu.

Özbek’in, bundan sonra da bu tarz polemiklerde asla hocasını yalnız bırakmayacağı ve kamuoyuna “Biz bir ekibiz” mesajı vereceği bildirildi.

Skorer

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