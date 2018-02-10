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Vagner Love ilk golünü attı

Beşiktaş’ın Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Vagner Love, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 2. maçta golünü attı

10 Şubat 2018, Cumartesi 21:23
Vagner Love ilk golünü attı
Beşiktaş’ın son transferi Vagner Love, siyah-beyazlı formayla çıktığı 2. maçında golle tanıştı. Karabükspor karşısında 56. dakikada Alvaro Negredo’nun yerine oyuna giren Brezilyalı golcü, 59. dakikada farkı 3’e çıkaran golü kaydetti.


'WHAT IS LOVE' ŞARKISI ÇALINDI


Adriano’nun soldan içeriye girip ceza sahası içine gönderdiği topta klas bir vuruş yaparak topu köşeye gönderen Vagner Love, taraftarları da coşturdu. Lova, dakikalar 90+3’ü gösterdiğinde tekrar sahneye çıktı.

Quaresma’nın pasında topla buluşan Vagner Love, çaprazdan yaptığı vuruşla skoru ilan etti: 5-0. Yıldız futbolcunun attığı gollerin ardından Vodafone Park’ta Haddaway’in ünlü ‘What is Love’ şarkısı çalındı.


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