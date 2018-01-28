Vagner Love İstanbul'a geliyor!

BU AKŞAM GELİYOR

Erdinç Şahin

Beşiktaş Kulübü,le Vagner Love transfer için her konuda anlaşmasına rağmen henüz resmi açıklamalar yapılmadı.Haber 1903'ün haberine göre;Vagner Love ile Alanyaspor Kulübü arasındaki para probleminin çözüldüğü ve’ıntransferinin tamamlanması için evrakların hazırlandığı öğrenildi.Kısa süre içerisinde Beşiktaş’ın bu transferi duyurması bekleniyor. Siyah beyazlıların yeni transferi Vagner Love'ın bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi de bekleniyor.