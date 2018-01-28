Vagner Love İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor
le Vagner Love transfer için her konuda anlaşmasına rağmen henüz resmi açıklamalar yapılmadı.
Haber 1903'ün haberine göre;Vagner Love ile Alanyaspor Kulübü arasındaki para probleminin çözüldüğü ve Vagner Love
’ın Beşiktaş’a
transferinin tamamlanması için evrakların hazırlandığı öğrenildi.
BU AKŞAM GELİYOR
Kısa süre içerisinde Beşiktaş’ın bu transferi duyurması bekleniyor. Siyah beyazlıların yeni transferi Vagner Love'ın bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi de bekleniyor.
Erdinç Şahin