Vagner Love mı oynayacak Negredo mu? Şenol Güneş'in kararı...

İSPANYOL GOLCÜ KULÜBEDEYDİ

FORMDA GÖRÜNÜYOR

Erdinç Şahin

’nde tarihinin en önemli karşılaşmasına çıkacak olan’ta heyecan dorukta.Zorlu maç öncesi Teknik Direktör, kadrosunu şekillendiriyor. Tecrübeli hocanın kaledesavunmadaile başlamasına kesin gözle bakılıyor.ile yapılan maçtayedek kalması da Münih deplasmanında sahada olacaklarını işaret etti. Son haftaların formda ismi Talisca ile takımın gediklilerinden Atiba ve Babel’in ilk 11’de olacağı kesin gibi.Geriye kalan tek nokta santrfor bölgesi. Güneş, Karabük karşısında 56. dakikada Negredo’yu oyundan alıp yerine Vagner Love’u sokmuştu. Love, 2 gol atınca, Kony’da ilk 11’de yer almıştı. Bu tercih, Negredo’nun Bayern maçına saklandığı düşüncesini doğursa da baskılı başlayacak Bayern’e karşı hızlı bir santrforun sahada olması daha mantıklı duruyor. Güneş de kararsız kaldığı için tercihini Almanya’daki son idman öncesine bıraktı.Love, Kara Kartal’da 3 lig maçında 128 dakika süre aldı. Sambacı bu süreye 2 gol sığdırdı. Brezilyalı 20 maçta 13 gol atarken, Negredo; 32 müsabakada 12 kez ağları sarsabildi. Mücadelesiyle her zaman alkış alsa da Negredo’nun pozisyona girme ve gol atma sayısının düşük olması nedeniyle Bayern gibi kritik bir deplasmanda böyle bir tercihin nasıl bir sonuç doğuracağı da merak ediliyor.