Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Vagner Love tesislere geldi

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Bursaspor'u sahasında ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Vagner Love tesislere geldi
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki son antrenmana, yeni transfer Filipe Augusto da katıldı.

Hafif sakatlığı bulunan Maniatis, kart cezalısı Fofana takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığı süren Mbilla ise idmana katılmadı.

Teknik direktör Hikmet Karaman gözetiminde yapılan antrenmana futbolcular ayak tenisiyle başladı. Antrenman, dar alanda pas, çıkış ve koordinasyon çalışmalarıyla tamamlandı.
 

VAGNER LOVE YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ


Öte yandan, Beşiktaş ile anlaşma sağlayan Brezilyalı golcü Vagner Love ise kulüp tesislerine gelerek yöneticilerle görüştü.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Burak Elmas: Ndiaye'ye teklif var

Burak Elmas: Ndiaye'ye teklif var
Beşiktaş, Mitrovic'i kiraladı

Beşiktaş, Mitrovic'i kiraladı
Son dakika: Demba Ba Göztepe'de!

Son dakika: Demba Ba Göztepe'de!
Fenerbahçe resmen açıkladı: Janssen 6 hafta daha yok!

Fenerbahçe resmen açıkladı: Janssen 6 hafta daha yok!
Son dakika! Vagner Love Beşiktaş'ta!

Son dakika! Vagner Love Beşiktaş'ta!
Roger Federer Avustralya Açık finalinde Cilic'in rakibi oldu

Roger Federer Avustralya Açık finalinde Cilic'in rakibi oldu
Dünyaca ünlü Amerikan güreşçisi Enzo Amore’ye Philomena Sheahan’dan tecavüz suçlaması

Dünyaca ünlü Amerikan güreşçisi Enzo Amore’ye Philomena Sheahan’dan tecavüz suçlaması
Robinho: Çok Mutluyum

Robinho: Çok Mutluyum
Teleset Mobilya Akhisarspor, ilk kez yeni stadyumunda

Teleset Mobilya Akhisarspor, ilk kez yeni stadyumunda
Adis Jahovic Göztepe ile 3. kez masada!

Adis Jahovic Göztepe ile 3. kez masada!
İşte bu haftanın Avrupa'daki dev maçları

İşte bu haftanın Avrupa'daki dev maçları