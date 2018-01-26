Vagner Love tesislere geldi

VAGNER LOVE YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Erdinç Şahin

'ndeki son antrenmana, yeni transferda katıldı.Hafif sakatlığı bulunankart cezalısıtakımdan ayrı çalıştı. Sakatlığı sürenise idmana katılmadı.Teknik direktörgözetiminde yapılan antrenmana futbolcular ayak tenisiyle başladı. Antrenman, dar alanda pas, çıkış ve koordinasyon çalışmalarıyla tamamlandı.Öte yandan, Beşiktaş ile anlaşma sağlayan Brezilyalı golcü Vagner Love ise kulüp tesislerine gelerek yöneticilerle görüştü.DHA