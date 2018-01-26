Vagner Love tesislere geldi

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri
'ndeki son antrenmana, yeni transfer Filipe Augusto
da katıldı.
Hafif sakatlığı bulunan Maniatis,
kart cezalısı Fofana
takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığı süren Mbilla
ise idmana katılmadı.
Teknik direktör Hikmet Karaman
gözetiminde yapılan antrenmana futbolcular ayak tenisiyle başladı. Antrenman, dar alanda pas, çıkış ve koordinasyon çalışmalarıyla tamamlandı.
VAGNER LOVE YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan, Beşiktaş ile anlaşma sağlayan Brezilyalı golcü Vagner Love ise kulüp tesislerine gelerek yöneticilerle görüştü.
DHA
Erdinç Şahin