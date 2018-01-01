Vagner Love transferinde son dakika gelişmesi

Vagner Love
transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Fatih Terim
golcü futbolcuyu arayarak Galatasaray’
a “Seni istiyorum” dedi. Love’un cevabı “Kulübümle anlaşın, seve seve oynarım” oldu.
BEŞİKTAŞ DA DEVREDE!
Bu arada Love
için Beşiktaş
da devreye girdi. Cenk’i Everton
’a satmaya hazırlanan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş
, Vagner Love
transferini bitirin talimatı verdi.
GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE
Fatih Terim’in oyuncuyu arayıp konuşması oldukça etkilemiş durumda. Bu yüzden tecrübeli golcünün ilk tercihi Galatasaray...
Aytemiz Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu ise oyuncuyu satmayı düşünmüyor. Oyuncusu gitmeyi çok isterse kapıyı en az 4 milyon Euro’dan açmayı planlıyor.
Alanyaspor’a bonservissiz gelen 33 yaşındaki golcü geçen sezon 23, bu sezonun ilk yarısında ise 11 gol attı.
Erdinç Şahin