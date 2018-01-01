Vagner Love transferinde son dakika gelişmesi

BEŞİKTAŞ DA DEVREDE!

GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE

Erdinç Şahin

transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.golcü futbolcuyu arayaraka “Seni istiyorum” dedi. Love’un cevabı “Kulübümle anlaşın, seve seve oynarım” oldu.Bu aradaiçinda devreye girdi.’a satmaya hazırlanan siyah-beyazlı ekipte teknik direktörtransferini bitirin talimatı verdi.Fatih Terim’in oyuncuyu arayıp konuşması oldukça etkilemiş durumda. Bu yüzden tecrübeli golcünün ilk tercihi Galatasaray...Aytemiz Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu ise oyuncuyu satmayı düşünmüyor. Oyuncusu gitmeyi çok isterse kapıyı en az 4 milyon Euro’dan açmayı planlıyor.Alanyaspor’a bonservissiz gelen 33 yaşındaki golcü geçen sezon 23, bu sezonun ilk yarısında ise 11 gol attı.