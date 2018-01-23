Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Vagner Love transferinde sona doğru

Beşiktaş forvet transferinde sona yaklaşıyor. Siyah-Beyazlılar, Wagner Love için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Vagner Love transferinde sona doğru
Forvet transferi için temaslarına devam eden Beşiktaş, transferi bu hafta içinde tamamlamayı planlıyor. 

Bir süre önce Vagner Love konusunda Aytemiz Alanyaspor ile görüşmelere başlayan Siyah-Beyazlılar, Brezilyalı futbolcu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Akdeniz ekibi 33 yaşındaki futbolcunun bonservisine 4 milyon Euro talep etmişti. Beşiktaş teklife 2 milyon Euro ile karşılık vermiş ancak Alanyaspor kabul etmemişti. İki kulüp arasında yapılan son görüşmede Siyah Beyazlılar teklifini 3 milyon Euro'ya çıkardı.
 

ALANYA HENÜZ KARAR VERMEDİ


Aytemiz Alanyaspor yönetimi, yeni teklifi değerlendirip Beşiktaş'a cevabını iletecek. Siyah Beyazlılar transferde bonservis bedeline ek olarak oyuncu takasını da gündemine aldı.

Akdeniz ekibinin kabul etmesi halinde Aras Özbiliz, Mustafa Pektemek veya Mitrovic, Love transferi karşılığında takas edilebilir. Beşiktaş. İslam Slimani ve Chicharito'dan da haber bekliyor. Leicester City ve West Ham United'a kiralama teklifini ileten Siyah-Beyazlilar, iki oyuncu konusunda da henüz anlaşma aşamasına gelemedi. 

(Ntv Spor)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Robinho sağlık kontrolünden geçti

Robinho sağlık kontrolünden geçti
Eski futbolcu Servet Çetin'in şantaj davasında flaş gelişme

Eski futbolcu Servet Çetin'in şantaj davasında flaş gelişme
PFDK kararları açıklandı

PFDK kararları açıklandı
Göztepe'den yerli stoper atağı

Göztepe'den yerli stoper atağı
Konyaspor eski başkanı Ahmet Şan beraat etti

Konyaspor eski başkanı Ahmet Şan beraat etti
Rafael Nadal sakatlanarak Marin Cilic maçından çekildi

Rafael Nadal sakatlanarak Marin Cilic maçından çekildi
Sivas Belediyesinden ilginç Robinho paylaşımı

Sivas Belediyesinden ilginç Robinho paylaşımı
Brezilyalı futbolcu Robinho, Sivas'a geldi

Brezilyalı futbolcu Robinho, Sivas'a geldi
Amatör maçta akılalmaz olay! Jandarma havaya ateş açtı

Amatör maçta akılalmaz olay! Jandarma havaya ateş açtı
Lynetta Kizer Fenerbahçe’de

Lynetta Kizer Fenerbahçe’de
Trabzon'da biletler satışa çıktı, kuyruk oluştu

Trabzon'da biletler satışa çıktı, kuyruk oluştu