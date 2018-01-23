Vagner Love transferinde sona doğru

ALANYA HENÜZ KARAR VERMEDİ

Erdinç Şahin

Forvet transferi için temaslarına devam eden, transferi bu hafta içinde tamamlamayı planlıyor.Bir süre öncekonusundaile görüşmelere başlayan Siyah-Beyazlılar, Brezilyalı futbolcu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı.Akdeniz ekibi 33 yaşındaki futbolcunun bonservisine 4 milyon Euro talep etmişti. Beşiktaş teklife 2 milyon Euro ile karşılık vermiş ancak Alanyaspor kabul etmemişti. İki kulüp arasında yapılan son görüşmede Siyah Beyazlılar teklifini 3 milyon Euro'ya çıkardı.yönetimi, yeni teklifi değerlendirip Beşiktaş'a cevabını iletecek. Siyah Beyazlılar transferde bonservis bedeline ek olarak oyuncu takasını da gündemine aldı.Akdeniz ekibinin kabul etmesi halinde, Love transferi karşılığında takas edilebilir. Beşiktaş.'dan da haber bekliyor.'a kiralama teklifini ileten Siyah-Beyazlilar, iki oyuncu konusunda da henüz anlaşma aşamasına gelemedi.(Ntv Spor)