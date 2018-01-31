Vagner Love ve Cyle Larin basına tanıtıldı

"ARTIK BONSERVİS BEDELİ ÖDEYECEĞİZ"

"TARAFTAR ÇOK ATEŞLİ"

"GOL ATMAK LAZIM Kİ MÜZİK ÇALSIN"

Erdinç Şahin

"Herkese hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikleile başlayayım. Epeydir izlediğimiz ve almak istediğimiz bir oyuncuydu. Devre arasında almaya karar verdik. Umutlu olduğumuz bir transfer, Atiba'nın da bizim oyuncumuz olmasında transferde çok etkili oldu. Hem biz hem de Larin Atiba'dan fikir aldık. Kendisine hayırlı olsun diyorum.ise en başından beri istediğimiz bir oyuncuydu. Londra'ya giderek biraz dikkatleri başka yere çektik. Kendisine de hayırlı olsun diyorum. Mutlu günler yaşayacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ın isminda zatengibi.Bugüne kadar UEFA anlaşmalarıyla geldik. Sattığımız zaman oyuncu alabiliyorduk. UEFA'nın tüm kurallarına uymak durumdaydık. Kurallara uyduk ve bu sene sonra bitiyor. Larin ile ilgili gazetelerde çok şeyler okuduk. Ceza falan gelmeyecek. Kimseyle mahkemelik olmamaya çalışıyoruz. Okuduklarımıza esasıyla güldüm. Larin de dava sürecine gidecektik. Çünkü talepler çok uçuktu. Bizim seviyelerimize indiler ve transfer gerçekleşti. Vagner Love da ise Alanya'yı zor durumda bırakmak istemedik. Oyuncu bize gelmek istiyordu. Alanya görüşebiliriz deyince transfer gerçekleşti. Transfer sezonu bittikten sonra bonservis ödeyip, düşük maliyetli oyuncular alacağız., "Başkana çok teşekkür ederim beni camiaya kazandırdığı için. Takıma bir an önce katkı sağlamak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Beşiktaş'ın birçok maçını televizyondan izlemiştim. Ama statta maç izlemek beni çok etkiledi. Taraftar çok ateşli." ifadelerini kullandı., "Bu büyük takımın formasını giyme şansını bana verdiği için ve ayrıca pazarlık sürecinde de çok sabırlı olduğu için Başkana çok teşekkür ederim. Bu ilginin ve sevginin karşılığını sahada vermek isityorum. Gerçekten bu ambiyasında, ateşli taraftarın eksikliğini çok hissediyordum. Dün de maçta çok etkilendim. Keşke oyuna girebilseydim (Gülüşmeler)."Çok çalışarak ve özel çalıştırımla kulüpte de özel çalışmalar yaparak fizik olarak üst seviyede kalıyorum. Ancak bu şekilde bu seviyede kalabilirim. Taraftarların beklentisinin yüksek olduğunun farkındayım. Baskının farkındayım. Macera seven bir oyuncuyum. En iyimi vermeye hazırım ve goller atmak için hazırım. Bir videoya teklifi almıştım. Çok hoşuma gitti. Çok mutlu bir video. Ama gol atmak lazım ki müzik çalsın."