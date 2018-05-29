Fox Sports Brasil'de Jogo Sagrado isimli programa konuk olan yıldız forvet, "Bu iddialar kesinlikle spekülasyon. Ben 5 ay önce Beşiktaş'a imza attım ve 2 yıllık daha sözleşmem var. Burada mutluyum ve kesinlikle ayrılmayı düşünmüyorum. Flamengo'dan bana gelen bir teklif yok. Kulübüm de bana bu konuda bir bildirimde bulunmadı" ifadesini kullandı.

SADECE 3 GOL ATABİLDİ

Geçen sezon Alanyaspor'da gol kralı unvanını alan Vagner Love devre arasında Everton'a giden Cenk Tosun'un yerine transfer edilmişti. Ancak 33 yaşındaki forvet siyah beyazlı forma altında beklentiler çok uzağında kaldı ve sadece 3 gol atabildi. (Bein Sports)