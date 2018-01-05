Vahide Perçin ile Altan Gördüm yeniden evleniyor!

KIZLARININ ISRARIYLA TEKRAR NİKAH MASASINA OTURACAKLAR

NEDEN BOŞANMIŞLARDI?

Çiğdem Saltık

, geçen yıllarda ayrıldığı eşi hakkında ''Ayrılsak da beraberiz.'' diyerek bu birlikteliğin tekrar aynı çatı altında olacağının sinyallerini vermişti.de kızlarının ısrarıyla bir süre öncen'in evine taşındı.Yine kızları'nin ısrarıylaveçifti yeniden nikah masasına oturma kararı aldı.Altan Gördüm ve Vahide Perçin, İstanbul'un en prestijli yerleşim yerlerinden olan Kemer Country'de kütük ev bakarak nikahtan sonra oturma planları yapıyor.Altan Gördüm'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Vahide Perçin rol aldığı Adını Feriha Koydum dizisindeyken kansere yakalanmış ve tedavi görerek eski sağlığına kavuşmuştu.Vahide Perçin, eski eşi Altan Gördüm'den tedavi sürecinde yanında olmadığı gerekçesiyle ayrılık kararı almış ve çift 2012'de boşanmıştı.