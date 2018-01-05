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Vahide Perçin ile Altan Gördüm yeniden evleniyor!

Oyuncu Vahide Perçin altı yıl önce yollarını ayırdığı eski eşi Altan Gördüm ile birlikte yeniden aynı çatı altında olma kararı aldı

05 Ocak 2018, Cuma 14:18
Vahide Perçin ile Altan Gördüm yeniden evleniyor!
Vahide Perçin, geçen yıllarda ayrıldığı eşi hakkında ''Ayrılsak da beraberiz.'' diyerek bu birlikteliğin tekrar aynı çatı altında olacağının sinyallerini vermişti.

Altan Gördüm de kızlarının ısrarıyla bir süre önce Vahide Perçin'in evine taşındı.

KIZLARININ ISRARIYLA TEKRAR NİKAH MASASINA OTURACAKLAR

Yine kızları Alize'nin ısrarıyla Altan Gördüm ve Vahide Perçin çifti yeniden nikah masasına oturma kararı aldı.

Altan Gördüm ve Vahide Perçin, İstanbul'un en prestijli yerleşim yerlerinden olan Kemer Country'de kütük ev bakarak nikahtan sonra oturma planları yapıyor.

NEDEN BOŞANMIŞLARDI?

Altan Gördüm'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Vahide Perçin rol aldığı Adını Feriha Koydum dizisindeyken kansere yakalanmış ve tedavi görerek eski sağlığına kavuşmuştu.

Vahide Perçin, eski eşi Altan Gördüm'den tedavi sürecinde yanında olmadığı gerekçesiyle ayrılık kararı almış ve çift 2012'de boşanmıştı.



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