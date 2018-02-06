Vahşet! Maltepe'de 1 liralık tuvalet ücretini isteyen engelliye kurşun yağdırdılar

Maltepe Kapalıçarşı'da bulunan tuvalette çalışan engelli bir kişi, iki kişiden 1 liralık tuvalet ücreti istedi. Ücreti ödemeden kaçan kişiler bir süre sonra bu kez silahlı şekilde olay yerine gelerek etrafa kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi yaralandı

06 Şubat 2018, Salı 11:47
Vahşet! Maltepe'de 1 liralık tuvalet ücretini isteyen engelliye kurşun yağdırdılar
Maltepe Kapalıçarşı'da bulunan tuvaletin engelli görevlisi, 1 liralık tuvalet ücreti istediği iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda tuvalete bakan şahıs ile çevredeki bir esnaf yaralandı.


KAVGA EDİP KAÇTILAR!


İHA'nın haberine göre olay Maltepe Bağlarbaşı Mahallesin Kapalıçarşı'da meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde çarşı içerisindeki tuvalete giren iki kişi ücret ödemeden ayrılmak istedi. Duruma tepki gösteren yüzde 70 engelli görevli 42 yaşındaki Şeref Zengin, bu kişilerden ücretlerini ödemelerini istedi. Ücretlerini ödemeyen kişiler ile tuvalet sorumlusu Şeref Zengin arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki esnafın da müdahale ettiği kavga sonucunda, ücretlerini ödemeyen 2 kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.


 

1 LİRA İÇİN KURŞUN YAĞDIRDILAR!


Bir süre sonra bu kez silahlı şekilde olay yerine gelen kişiler etrafa kurşun yağdırdı. İki kişinin açtığı ateş sonucunda yüzde 70 engelli tuvalet görevlisi Şeref Zengin ile esnaf Ali Ekşi yaralandı. Yaralılar, çevre esnafın ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

 


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