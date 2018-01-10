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Vahşi cinayet halkı sokağa döktü!

Pakistan'ın Kasur kenti Kashmir Chowk bölgesindeki bir çöp yığınında yedi yaşındaki kayıp kız Zainab'ın cesedi bulundu. Kent halkı olayı protesto etmek ve saldırganların yakalanmasını talep etmek için sokaklara çıktı

Vahşi cinayet halkı sokağa döktü!
Polis ölüm raporunda, küçük kızın cinayet öncesinde birkaç kez cinsel saldırıya maruz kaldığını ve sonrasında boğularak öldürüldüğünü açıkladı.

ARY News televizyonunun haberine göre, Kasur’un Kot mahallesinde oturan küçük kız 5 Ocak Cuma günü okula giderken kaçırılmıştı. Olayın duyulmasının ardından Kasur´da yüzlerce kişi sokağa çıkıp protesto gösterisi düzenleyerek yolları kapattı.

Protestocular geçen yıl en az yedi küçük kız çocuğunun kaçırılıp tecavüz edilerek öldürülmesine karşın, bugüne kadar hiçbir suçlunun yakalanamadığına dikkat çektiler.

Protestocular, polisin suçluları yakalamak için tüm çabaların gösterileceğine ilişkin söz vermesinin ardından sekiz saat süren eylemi bitirdiler.



Kentteki esnaf da Chandni Chowk ve Shahbaz bölgelerinde protesto gösterileri yapacaklarını duyurdular.

Sivil toplum üyeleri ve politikacılar suçluların derhal yakalanıp adalete teslim edilmelerini ve olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını talep ettiler.

Punjab Bölgesi Başbakanı Shehbaz Shariff de, Punjab Emniyet Müdürlüğü müfettişlerinden konuyla ilgili rapor istediğini açıkladı ve  “Suçlular cezalardan kurtulamamalı” dedi.

Shariff, saldırıya uğrayan kızın ailesine, adaletin her ne pahasına olursa olsun sağlanacağına dair güvence verdi. 

DHA


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